"A lo Boca": la picante declaración de Chiquito Romero tras la clasificación a cuartos de final

Además, resaltó que lograron resolver el partido con un jugador menos. "Cuando nos expulsan a Medina se nos complicó más todavía, pero tenemos jugadores con mucha categoría que supieron jugar este tipo de partidos, gente muy experimentada, y el Edi (Edinson Cavani) hizo un golazo. Gracias a Dios logramos entrar", afirmó en una entrevista con El Canal de Boca.

"Tenemos gente experimentada que supo frenarse y armar la defensa para quedar bien parados. Sufrimos hasta lo último pero nos llevamos el triunfo", agregó Romero. Por último, anticipó el Superclásico: "Tenemos un partido por delante, también la Sudamericana en la semana que viene... Es todo trabajar para que a Boca le vaya bien".

River y Boca disputarán un Superclásico por la Copa de la Liga: cuándo y dónde será

Tras sus clasificaciones a los cuartos de final de la Copa de la Liga, Boca y River protagonizarán un nuevo superclásico este próximo domingo 21 de abril.

Se prevé el partido se dispute en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con una capacidad de 25 mil espectadores por equipo, entre las 15.30 y 17 horas, de acuerdo las versiones que fueron ratificadas este martes por la mañana en A24.

River, con 27 puntos, terminó primero en la Zona A, mientras que Boca se posicionó cuarto lugar de la Zona B, con 25 unidades.

El cuadro de los cuartos de final quedó definido de la siguiente manera: River Plate y Boca Juniors; Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

Clasificados en la Copa de la Liga: cómo será el calendario y cuál es el reglamento

Los partidos de cuartos de final no contarán con tiempo extra y se jugarán en campos neutrales. En caso de empate, la definición se decidirá mediante penales. Solo en la final habrá tiempo extra en caso de empate, con dos períodos de 15 minutos cada uno, antes de recurrir a la definición por penales.

Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 21 de abril, una semana antes de las semifinales programadas para el 28 de abril. Ambas etapas se jugarán en campos neutrales y, en caso de empate, se definirán por penales sin necesidad de tiempo extra.

La final de la Copa de la Liga está programada para el 5 de mayo, también en un campo neutral. En caso de empate, se jugará tiempo extra antes de recurrir a la definición por penales.