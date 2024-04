River y Boca disputarán un Superclásico por la Copa de la Liga: cuándo y dónde será

Embed

River, con 27 puntos, terminó primero en la Zona A, mientras que Boca se posicionó cuarto lugar de la Zona B, con 25 unidades.

El cuadro de los cuartos de final quedó definido de la siguiente manera: River Plate y Boca Juniors; Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

Clasificados en la Copa de la Liga: cómo será el calendario y cuál es el reglamento

Los partidos de cuartos de final no contarán con tiempo extra y se jugarán en campos neutrales. En caso de empate, la definición se decidirá mediante penales. Solo en la final habrá tiempo extra en caso de empate, con dos períodos de 15 minutos cada uno, antes de recurrir a la definición por penales.

Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 21 de abril, una semana antes de las semifinales programadas para el 28 de abril. Ambas etapas se jugarán en campos neutrales y, en caso de empate, se definirán por penales sin necesidad de tiempo extra.

La final de la Copa de la Liga está programada para el 5 de mayo, también en un campo neutral. En caso de empate, se jugará tiempo extra antes de recurrir a la definición por penales.