A un mes de la final, Chiqui Tapia defendió a los jugadores de la Selección y exigió disculpas

Tapia sostuvo que una equivocación puede ocurrir, pero marcó una diferencia entre equivocarse y mantener una acusación pese a que los hechos no la respalden.

En ese sentido, cuestionó que se haya instalado una versión, se la haya sostenido durante varios días y luego se haya intentado dejarla atrás sin asumir ninguna responsabilidad.

El presidente de la AFA también apuntó contra quienes, según su mirada, aprovecharon la situación para generar enfrentamientos alrededor de la Selección.

“De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”

Uno de los puntos más contundentes del mensaje estuvo relacionado con las acusaciones dirigidas directamente hacia los integrantes del plantel argentino.

Tapia defendió a los futbolistas y sostuvo que no se puede poner bajo sospecha a quienes representaron al país en la final. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, escribió el dirigente.

En otro tramo de su mensaje, cuestionó que mientras los futbolistas estaban dentro de la cancha, desde afuera se hayan generado acusaciones que, según afirmó, terminaron dañando la imagen del equipo.

El titular de la AFA insistió en que el paso del tiempo no debería hacer desaparecer las responsabilidades por lo que se dijo después de la final. En ese sentido, reclamó una disculpa pública y cuestionó que quienes difundieron las acusaciones no hayan reconocido que se equivocaron.

“No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo”, expresó.

El presidente de la AFA aseguró que quienes participaron de aquella final saben cuánto dejaron dentro de la cancha y que no tienen motivos para dar explicaciones sobre su compromiso con la camiseta argentina. “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, concluyó.

El mensaje completo que compartió Chiqui Tapia