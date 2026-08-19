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A un mes de la final, Chiqui Tapia defendió a los jugadores de la Selección y exigió disculpas

El presidente de la AFA publicó un extenso mensaje al cumplirse un mes de la final del Mundial ante España y cuestionó a quienes instalaron sospechas sobre el desempeño del equipo argentino.

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El mensaje de Chiqui Tapia a un mes de la final del Mundial entre Argentina y España

El mensaje de Chiqui Tapia a un mes de la final del Mundial entre Argentina y España

A un mes de la final del Mundial entre Argentina y España, Claudio “Chiqui” Tapia rompió el silencio sobre las versiones que cuestionaron el desempeño de la Selección argentina y apuntaron contra los futbolistas por una supuesta falta de entrega durante el partido.

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Foto: Reuters 

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizó sus redes sociales para realizar un descargo en el que defendió al plantel y al cuerpo técnico. Además, cuestionó a quienes difundieron esas versiones y reclamó que quienes las sostuvieron públicamente reconozcan su error.

Tapia calificó lo ocurrido como una “mentira” y habló de una “campaña miserable” destinada a instalar sospechas alrededor del seleccionado.

La fuerte crítica de Tapia a quienes cuestionaron a la Selección

En su publicación, el dirigente puso el foco en el tiempo transcurrido desde la final y cuestionó que todavía no haya existido un pedido de disculpas por parte de quienes realizaron las acusaciones.

Tapia sostuvo que una equivocación puede ocurrir, pero marcó una diferencia entre equivocarse y mantener una acusación pese a que los hechos no la respalden.

En ese sentido, cuestionó que se haya instalado una versión, se la haya sostenido durante varios días y luego se haya intentado dejarla atrás sin asumir ninguna responsabilidad.

El presidente de la AFA también apuntó contra quienes, según su mirada, aprovecharon la situación para generar enfrentamientos alrededor de la Selección.

“De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”

Uno de los puntos más contundentes del mensaje estuvo relacionado con las acusaciones dirigidas directamente hacia los integrantes del plantel argentino.

Tapia defendió a los futbolistas y sostuvo que no se puede poner bajo sospecha a quienes representaron al país en la final. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, escribió el dirigente.

En otro tramo de su mensaje, cuestionó que mientras los futbolistas estaban dentro de la cancha, desde afuera se hayan generado acusaciones que, según afirmó, terminaron dañando la imagen del equipo.

El titular de la AFA insistió en que el paso del tiempo no debería hacer desaparecer las responsabilidades por lo que se dijo después de la final. En ese sentido, reclamó una disculpa pública y cuestionó que quienes difundieron las acusaciones no hayan reconocido que se equivocaron.

No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo”, expresó.

El presidente de la AFA aseguró que quienes participaron de aquella final saben cuánto dejaron dentro de la cancha y que no tienen motivos para dar explicaciones sobre su compromiso con la camiseta argentina. “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, concluyó.

El mensaje completo que compartió Chiqui Tapia

En pocas palabras

  • AFA cuestionó versiones: El titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, criticó las sospechas sobre el desempeño del equipo argentino en la final del Mundial.
  • Defensa a los jugadores: Tapia calificó las acusaciones como una “campaña miserable” y defendió el compromiso de los futbolistas.
  • Pedido de disculpas: El presidente de la AFA exigió que quienes difundieron las versiones reconozcan públicamente su error.
Resumen generado por Thinkindot AI
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