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El impensado pedido que un jugador de la Selección le hizo a La Sole en la despedida de Messi

Después de emocionar al Monumental con “Brindis”, la cantante protagonizó un divertido intercambio con un futbolista que desató las risas del plantel argentino.

7 oct 2026, 09:59
El impensado pedido que un jugador de la Selección le hizo a La Sole en la despedida de Messi

El impensado pedido que un jugador de la Selección le hizo a La Sole en la despedida de Messi

El impensado pedido que un jugador de la Selección le hizo a La Sole en la despedida de Messi

El impensado pedido que un jugador de la Selección le hizo a La Sole en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo emoción, homenajes y una escena inesperada que hizo sonreír a los futbolistas. En medio de una noche especial, Soledad Pastorutti y Agustín Giay protagonizaron un particular trueque sobre el campo de juego.

Después del triunfo argentino por 3-0 ante Benín en el Monumental, La Sole le cantó “Brindis” al capitán y puso música a uno de los momentos más emotivos del homenaje.

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Al terminar su presentación, la artista permaneció junto a los jugadores mientras Messi les hablaba a los hinchas. Fue entonces cuando el defensor del Palmeiras se acercó con una propuesta que la sorprendió.

El pedido de Agustín Giay que sorprendió a Soledad Pastorutti

Giay le propuso cambiar su camperón de la Selección por el poncho celeste y blanco que llevaba puesto la cantante. La Sole aceptó y ambos concretaron el intercambio ante las risas de sus compañeros.

Así, Soledad terminó con la campera albiceleste y el futbolista se puso el tradicional poncho de la artista, dejando una de las postales más divertidas de la jornada.

El espontáneo intercambio aportó una cuota de humor a una noche atravesada por la emoción y convirtió a La Sole en protagonista de dos momentos muy distintos: primero, con su interpretación para Messi; después, con el inesperado pedido de Giay.

     

 

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