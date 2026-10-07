El impensado pedido que un jugador de la Selección le hizo a La Sole en la despedida de Messi

El pedido de Agustín Giay que sorprendió a Soledad Pastorutti

Giay le propuso cambiar su camperón de la Selección por el poncho celeste y blanco que llevaba puesto la cantante. La Sole aceptó y ambos concretaron el intercambio ante las risas de sus compañeros.

Así, Soledad terminó con la campera albiceleste y el futbolista se puso el tradicional poncho de la artista, dejando una de las postales más divertidas de la jornada.

El espontáneo intercambio aportó una cuota de humor a una noche atravesada por la emoción y convirtió a La Sole en protagonista de dos momentos muy distintos: primero, con su interpretación para Messi; después, con el inesperado pedido de Giay.