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Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina: día, horario y rival

Tras cerrar su ciclo en la Selección Argentina, Lionel Messi vuelve a jugar con Inter Miami. Conocé el día, horario y rival de su próximo partido.

Tras cerrar su ciclo en la Selección Argentina

Tras cerrar su ciclo en la Selección Argentina, Lionel Messi vuelve a jugar con Inter Miami.

La noche del Estadio Monumental quedará grabada para siempre en las páginas doradas del fútbol nacional. Entre aplausos, lágrimas y la gratitud de todo un país, Lionel Messi le puso punto final a una histórica etapa con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán que condujo a la Albiceleste a la gloria mundial cerró su recorrido internacional en una jornada repleta de simbolismo ante una multitud que colmó la cancha de River Plate para rendirle homenaje. Sin embargo, mientras el adiós a la casaca nacional marca el cierre de una era inolvidable, la actividad del astro rosarino no se detiene.

Leé también "El último tango": así reaccionó el mundo a la despedida de Messi de la Selección argentina
Ya no más Leo Messi con la celeste y blanca. Los medios del mundo reflejaron el partido de despedida. (Foto: Reuters)

Lejos de pensar en el retiro definitivo de la práctica profesional, el delantero continuará enfocado en sus compromisos con Inter Miami, franquicia con la que afrontará desafíos determinantes en el tramo final de la temporada estadounidense.

Cuándo y contra qué equipo vuelve a jugar Lionel Messi con Inter Miami

Apenas concluido el homenaje en Núñez, la gran incógnita entre los fanáticos quedó centrada en el retorno del astro a los campos de juego. El próximo partido de Lionel Messi será el sábado 10 de octubre, a las 20:30 (hora argentina), cuando Inter Miami reciba en Florida al DC United por la fecha número 28 de la Major League Soccer (MLS).

Este compromiso marcará el inicio de una etapa inédita para el diez rosarino. Liberado de las convocatorias con el seleccionado nacional y con su atención volcada de manera exclusiva en la competencia de clubes, el crack buscará mantener el liderazgo futbolístico dentro de un equipo que revolucionó desde su llegada y que aspira a consolidar su protagonismo internacional.

Cómo llega Inter Miami al próximo partido de la MLS y cuál es su situación en la tabla

En el plano estrictamente deportivo, el conjunto de Florida atraviesa un presente favorable en la competencia local. Inter Miami se ubica en la tercera posición de la Conferencia Este y ya selló su clasificación matemática a los play-offs de la MLS, cumpliendo de manera anticipada uno de los grandes objetivos de la institución.

Con el boleto asegurado hacia las instancias de eliminación directa, el cuerpo técnico apunta a llegar a la fase decisiva en las mejores condiciones futbolísticas, resultando indispensable contar con la presencia y plenitud física del astro rosarino. De esta manera, el choque frente a DC United funcionará como el escenario para el regreso oficial de Messi tras las emociones vividas en el Monumental, dando inicio al primer capítulo de su carrera abocado al fútbol de clubes.

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