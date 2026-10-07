Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina: día, horario y rival

La noche del Estadio Monumental quedará grabada para siempre en las páginas doradas del fútbol nacional. Entre aplausos, lágrimas y la gratitud de todo un país, Lionel Messi le puso punto final a una histórica etapa con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán que condujo a la Albiceleste a la gloria mundial cerró su recorrido internacional en una jornada repleta de simbolismo ante una multitud que colmó la cancha de River Plate para rendirle homenaje. Sin embargo, mientras el adiós a la casaca nacional marca el cierre de una era inolvidable, la actividad del astro rosarino no se detiene.