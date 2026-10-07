Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina: día, horario y rival

Cómo llega Inter Miami al próximo partido de la MLS y cuál es su situación en la tabla

En el plano estrictamente deportivo, el conjunto de Florida atraviesa un presente favorable en la competencia local. Inter Miami se ubica en la tercera posición de la Conferencia Este y ya selló su clasificación matemática a los play-offs de la MLS, cumpliendo de manera anticipada uno de los grandes objetivos de la institución.

Con el boleto asegurado hacia las instancias de eliminación directa, el cuerpo técnico apunta a llegar a la fase decisiva en las mejores condiciones futbolísticas, resultando indispensable contar con la presencia y plenitud física del astro rosarino. De esta manera, el choque frente a DC United funcionará como el escenario para el regreso oficial de Messi tras las emociones vividas en el Monumental, dando inicio al primer capítulo de su carrera abocado al fútbol de clubes.