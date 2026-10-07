"El último tango": así reaccionó el mundo a la despedida de Messi de la Selección argentina

En Inglaterra, The Guardian consideró que el resultado ante Benín quedó en un segundo plano frente a la magnitud de la despedida y sostuvo que la salida de Messi deja a Argentina ante la “tarea imposible” de reemplazar a su superhéroe.

En España, El País habló de la nostalgia por una imagen que ya no volverá y destacó que Messi hizo posible “lo imposible”, mientras que AS lo definió como un jugador “inolvidable” y remarcó su condición de leyenda del fútbol mundial.

La prensa internacional coincidió así en una idea: el Monumental fue escenario del cierre de una era, que duró 21 años, nada menos.

La prensa mundial reflejaron en sus portales la despedida de Leo Messi de la selección argentina. (Foto: A24.com)

“La Argentina y Leo Messi bailaron juntos por última vez en el Monumental"

Es el título de la Gazzetta dello Sport, que citó a Enrique Santos Discépolo, "célebre compositor argentino, decía que el tango es un pensamiento triste que se baila”. Y siguió: "Argentina y Leo Messi lo bailaron juntos una última vez en el Monumental, frente a 85.000 personas vestidas de celeste y blanco, listas para despedir a su ídolo de siempre".

Los medios del mundo destacaron las lágrimas de Messi en el micro, la sonrisa después de su gol y la bronca por haberse perdido otras tres oportunidades.

"El último tango de Leo fue melancólico y conmovedor, también porque fue el primer partido que disputó con la Selección sin su papá, Jorge", puntualizó el prestigioso diario deportivo italiano.

En Alemania, Bild definió el cierre de la carrera internacional de Messi como una “despedida de cuento de hadas”, mientras que en Brasil, UOL eligió una descripción que combinó el costado emocional con lo futbolístico: “Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias”.

Desde México, El Universal puso la lupa sobre el último gol del capitán y tituló: “De película; así fue el gol de Messi en su emotiva despedida con Argentina”. La prensa mexicana también había seguido la multitud que se movilizó hacia Buenos Aires para presenciar el último partido del ídolo.

En Holanda, el diario AD destacó específicamente su actuación y resumió la noche con una frase directa: “Lionel Messi brilla con un penalti convertido y dos asistencias en el último partido internacional de Argentina”.

También hubo espacio para la emoción en Rusia. Sports acompañó la despedida prácticamente como si se tratara de una transmisión colectiva y tituló: “El partido de despedida de Messi: lo vemos (y lloramos) juntos”.

En España, Sport, de Barcelona, eligió otra imagen para describir el cierre: “El último baile de Leo con Argentina”, mientras que Marca, después de la actuación ante Benín, resumió el rendimiento del capitán con una frase contundente: “El mejor hasta el último día”.

El diario deportivo "Placar" de Brasil, dedicó una cobertura especial al retiro de Messi de la selección argentina. "El adiós de Messi, la personificación de todo lo que nos gusta", tituló y con una sutil referencia a una "característica" que nos dan los brasileños:

"No simula faltas, simplifica las jugadas, es genial y humilde, goleador y solidario. Tan alejado de la arrogancia que ni siquiera parece argentino. Messi dejará mucha nostalgia".

La repercusión también llegó desde Francia. L’Équipe, que durante el partido se había preguntado si Messi conseguiría marcar en su último encuentro, cerró la cobertura con un nuevo titular: “Dos asistencias y un gol: la gran noche de Messi”.

La prensa internacional terminó así de construir una despedida que fue mucho más que el último partido de un futbolista. Entre lágrimas, homenajes y una actuación decisiva. Messi dejó el seleccionado después de más de dos décadas y con los medios del mundo describiendo el final de su ciclo como el cierre de una era.