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DESPEDIDA DE UNA LEYENDA

"El último tango": así reaccionó el mundo a la despedida de Messi de la Selección argentina

El adiós del capitán se transformó en un hecho global. Durante 21 años fue la figura excluyente en el fútbol mundial. Los medios de los 5 continentes siguieron con atención la emotiva participación del "10" por última vez con la camiseta de la selección argentina.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Ya no más Leo Messi con la celeste y blanca. Los medios del mundo reflejaron el partido de despedida. (Foto: Reuters)

Ya no más Leo Messi con la celeste y blanca. Los medios del mundo reflejaron el partido de despedida. (Foto: Reuters)

El día inevitable, pero jamás deseado llegó. Luego de 21 años extraordinarios, Lionel Messi jugó su último partido con la Selección argentina. La "10" pasará de manos, pero su leyenda ya queda para siempre. Así reflejaron los medios del mundo lo que fue una mezcla de emociones, recuerdos y melancolía en el estadio monumental para despedir a Messi.

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“El último tango”: así despidió el mundo a Messi de la Selección

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina trascendió rápidamente las fronteras y ocupó las portadas de los principales medios deportivos del mundo. Después de 21 años con la Albiceleste, el rosarino cerró su ciclo ante Benín, en el Monumental, con un gol y dos asistencias en el triunfo por 3-0.

En España, Marca definió la noche como “la despedida de todos los tiempos” y remarcó la emoción que provocó el adiós del capitán: “Messi ya es historia y hace llorar a toda la Argentina”. Mundo Deportivo, en tanto, puso el foco en el carácter histórico de la jornada y en el último partido del “10” con la camiseta argentina.

Desde Italia, Corriere dello Sport resumió su actuación con una frase contundente: “Leo Messi, fue bellísimo: un gol, dos asistencias, un palo y muchos escalofríos”.

En Inglaterra, The Guardian consideró que el resultado ante Benín quedó en un segundo plano frente a la magnitud de la despedida y sostuvo que la salida de Messi deja a Argentina ante la “tarea imposible” de reemplazar a su superhéroe.

En España, El País habló de la nostalgia por una imagen que ya no volverá y destacó que Messi hizo posible “lo imposible”, mientras que AS lo definió como un jugador “inolvidable” y remarcó su condición de leyenda del fútbol mundial.

La prensa internacional coincidió así en una idea: el Monumental fue escenario del cierre de una era, que duró 21 años, nada menos.

La prensa mundial reflejaron en sus portales la despedida de Leo Messi de la selección argentina. (Foto: A24.com)

La prensa mundial reflejaron en sus portales la despedida de Leo Messi de la selección argentina. (Foto: A24.com)

“La Argentina y Leo Messi bailaron juntos por última vez en el Monumental"

Es el título de la Gazzetta dello Sport, que citó a Enrique Santos Discépolo, "célebre compositor argentino, decía que el tango es un pensamiento triste que se baila”. Y siguió: "Argentina y Leo Messi lo bailaron juntos una última vez en el Monumental, frente a 85.000 personas vestidas de celeste y blanco, listas para despedir a su ídolo de siempre".

Los medios del mundo destacaron las lágrimas de Messi en el micro, la sonrisa después de su gol y la bronca por haberse perdido otras tres oportunidades.

"El último tango de Leo fue melancólico y conmovedor, también porque fue el primer partido que disputó con la Selección sin su papá, Jorge", puntualizó el prestigioso diario deportivo italiano.

En Alemania, Bild definió el cierre de la carrera internacional de Messi como una “despedida de cuento de hadas”, mientras que en Brasil, UOL eligió una descripción que combinó el costado emocional con lo futbolístico: “Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias”.

Desde México, El Universal puso la lupa sobre el último gol del capitán y tituló: “De película; así fue el gol de Messi en su emotiva despedida con Argentina”. La prensa mexicana también había seguido la multitud que se movilizó hacia Buenos Aires para presenciar el último partido del ídolo.

En Holanda, el diario AD destacó específicamente su actuación y resumió la noche con una frase directa: “Lionel Messi brilla con un penalti convertido y dos asistencias en el último partido internacional de Argentina”.

También hubo espacio para la emoción en Rusia. Sports acompañó la despedida prácticamente como si se tratara de una transmisión colectiva y tituló: “El partido de despedida de Messi: lo vemos (y lloramos) juntos”.

En España, Sport, de Barcelona, eligió otra imagen para describir el cierre: “El último baile de Leo con Argentina”, mientras que Marca, después de la actuación ante Benín, resumió el rendimiento del capitán con una frase contundente: “El mejor hasta el último día”.

El diario deportivo "Placar" de Brasil, dedicó una cobertura especial al retiro de Messi de la selección argentina. "El adiós de Messi, la personificación de todo lo que nos gusta", tituló y con una sutil referencia a una "característica" que nos dan los brasileños:

"No simula faltas, simplifica las jugadas, es genial y humilde, goleador y solidario. Tan alejado de la arrogancia que ni siquiera parece argentino. Messi dejará mucha nostalgia".

La repercusión también llegó desde Francia. L’Équipe, que durante el partido se había preguntado si Messi conseguiría marcar en su último encuentro, cerró la cobertura con un nuevo titular: “Dos asistencias y un gol: la gran noche de Messi”.

La prensa internacional terminó así de construir una despedida que fue mucho más que el último partido de un futbolista. Entre lágrimas, homenajes y una actuación decisiva. Messi dejó el seleccionado después de más de dos décadas y con los medios del mundo describiendo el final de su ciclo como el cierre de una era.

Roberto Adrián Maidana
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