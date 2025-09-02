En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Lamine Yamal
Nicki Nicole
BOMBAZO

Afirman que Lamine Yamal y Nicki Nicole se separaron: un argentino, ¿el tercero en discordia?

El futbolista y la cantante enfrentan especulaciones sobre un final anticipado de su relación. Los rumores crecen y un argentino sería el tercero en discordia.

Afirman que Lamine Yamal y Nicki Nicole se separaron: un argentino, ¿el tercero en discordia?

La relación entre Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole parecía estar en pleno auge. Sin embargo, a pocos días de que ambos confirmaran públicamente su noviazgo, crecieron los rumores en redes sociales sobre una supuesta ruptura.

Leé también Uno de los enanos que participó de la fiesta de Lamine Yamal rompió el silencio y desconcertó a todos
uno de los enanos que participo de la fiesta de lamine yamal rompio el silencio y desconcerto a todos
image

La especulación comenzó cuando varios usuarios señalaron que el futbolista de 18 años habría eliminado las fotos en las que aparecía con la artista. Esa versión rápidamente se viralizó y desató un sinfín de comentarios en plataformas como X (ex Twitter).

Uno de los mensajes más compartidos afirmaba: “Lamine Yamal ha borrado las fotos con Nicki Nicole. La relación ha durado 13 días”.

lamineyamal3

Qué pasó con las fotos de Lamine Yamal y Nicki Nicole

El origen de los rumores radica en que los fanáticos no encontraron publicaciones recientes de Yamal junto a Nicki Nicole en su perfil de Instagram. Sin embargo, lo cierto es que la única foto que confirmó el romance fue compartida por el jugador en sus historias de Instagram, un formato que desaparece automáticamente a las 24 horas.

Esto significa que nunca hubo una publicación fija en el feed que pudiera ser borrada después, lo que deja abierta la posibilidad de que todo se trate de una confusión entre los seguidores.

¿Se dejaron de seguir en redes sociales?

Otro de los indicios que suele usarse como “prueba” en separaciones mediáticas es el seguimiento mutuo en redes. En este caso, tanto Lamine Yamal como Nicki Nicole continúan siguiéndose en Instagram, lo que debilita la teoría de un quiebre definitivo.

¿Un argentino es el tercero en discordia entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Más allá de las especulaciones sobre las fotos, algunos usuarios en redes fueron más allá y afirmaron que Nicki Nicole habría terminado su relación con Yamal para acercarse a Franco Mastantuono, joven futbolista argentino recientemente incorporado al Real Madrid.

No obstante, estas versiones carecen de pruebas y no hay declaraciones oficiales ni de la cantante ni de los futbolistas que respalden esas afirmaciones.

¿Por qué surgieron los rumores de separación?

En la era digital, las parejas de celebridades viven bajo la lupa constante de los fanáticos. La falta de publicaciones conjuntas o la eliminación de contenidos pasados suelen interpretarse como señales de crisis.

En este caso, el hecho de que la confirmación inicial del romance haya sido a través de una historia en Instagram —un formato efímero— parece haber alimentado la confusión y facilitado la propagación de rumores sin sustento sólido.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole hicieron declaraciones públicas sobre su relación. Tampoco se pronunció el entorno de ninguno de los dos, por lo que todo lo que circula corresponde a comentarios y especulaciones de los fanáticos en redes sociales.

Tanto Yamal como Nicki Nicole se encuentran en momentos clave de sus carreras. El futbolista es considerado una de las grandes promesas del FC Barcelona y de la selección española, mientras que la artista argentina consolida su proyección internacional en la música urbana.

Si bien las especulaciones sobre su vida privada generan gran interés, ninguno de los dos ha dado señales de que esos rumores afecten su desempeño profesional.

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole sigue siendo un tema de conversación en redes sociales. Aunque algunos usuarios dan por hecho una separación, lo cierto es que no hay pruebas concretas ni confirmaciones oficiales.

La falta de publicaciones conjuntas y la dinámica de las redes sociales alimentaron los rumores, pero los protagonistas aún se siguen mutuamente y no se han expresado sobre el tema.

En tiempos de hiperexposición digital, basta un detalle mínimo para que las especulaciones se multipliquen. Sin embargo, la verdad sobre la relación solo la conocen sus protagonistas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lamine Yamal Nicki Nicole
Notas relacionadas
¿De novios? Las señales que confirmarían el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal blanqueron su romance con una romántica foto
Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar