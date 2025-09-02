Afirman que Lamine Yamal y Nicki Nicole se separaron: un argentino, ¿el tercero en discordia?

Esto significa que nunca hubo una publicación fija en el feed que pudiera ser borrada después, lo que deja abierta la posibilidad de que todo se trate de una confusión entre los seguidores.

¿Se dejaron de seguir en redes sociales?

Otro de los indicios que suele usarse como “prueba” en separaciones mediáticas es el seguimiento mutuo en redes. En este caso, tanto Lamine Yamal como Nicki Nicole continúan siguiéndose en Instagram, lo que debilita la teoría de un quiebre definitivo.

¿Un argentino es el tercero en discordia entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Más allá de las especulaciones sobre las fotos, algunos usuarios en redes fueron más allá y afirmaron que Nicki Nicole habría terminado su relación con Yamal para acercarse a Franco Mastantuono, joven futbolista argentino recientemente incorporado al Real Madrid.

No obstante, estas versiones carecen de pruebas y no hay declaraciones oficiales ni de la cantante ni de los futbolistas que respalden esas afirmaciones.

¿Por qué surgieron los rumores de separación?

En la era digital, las parejas de celebridades viven bajo la lupa constante de los fanáticos. La falta de publicaciones conjuntas o la eliminación de contenidos pasados suelen interpretarse como señales de crisis.

En este caso, el hecho de que la confirmación inicial del romance haya sido a través de una historia en Instagram —un formato efímero— parece haber alimentado la confusión y facilitado la propagación de rumores sin sustento sólido.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole hicieron declaraciones públicas sobre su relación. Tampoco se pronunció el entorno de ninguno de los dos, por lo que todo lo que circula corresponde a comentarios y especulaciones de los fanáticos en redes sociales.

Tanto Yamal como Nicki Nicole se encuentran en momentos clave de sus carreras. El futbolista es considerado una de las grandes promesas del FC Barcelona y de la selección española, mientras que la artista argentina consolida su proyección internacional en la música urbana.

Si bien las especulaciones sobre su vida privada generan gran interés, ninguno de los dos ha dado señales de que esos rumores afecten su desempeño profesional.

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole sigue siendo un tema de conversación en redes sociales. Aunque algunos usuarios dan por hecho una separación, lo cierto es que no hay pruebas concretas ni confirmaciones oficiales.

La falta de publicaciones conjuntas y la dinámica de las redes sociales alimentaron los rumores, pero los protagonistas aún se siguen mutuamente y no se han expresado sobre el tema.

En tiempos de hiperexposición digital, basta un detalle mínimo para que las especulaciones se multipliquen. Sin embargo, la verdad sobre la relación solo la conocen sus protagonistas.