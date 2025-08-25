Nicki Nicole y Lamine Yamal blanqueron su romance con una romántica foto

La imagen fue subida por Lamine Yamal a sus historias de Instagram y confirma su vínculo con la cantante rosarina tras los rumores de relación que surgieron hace algunos días.

La cantante argentina había acompañado al delantero en la Joan Gamper y también estuvo presente en la celebración de su cumpleaños, lo que daba más indicios del naciente romance.

nicki nicole cumpleaños

Nicki Nicole hace un tiempo estaba sin pareja estable desde el verano de 2024 luego de su escandalosa separación de Peso Pluma tras la infidelidad del mexicano a la vista de todos al mostrarse con otra mujer en Las Vegas.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", expresó en su momento la viralizarse las imágenes de él acompañado de otra mujer.

Hace unos meses la artista fue vinculada a Luca Bertoldi Menem, el hijo mayor de Zulemita Menem, algo que la cantante desmintió al instante.

“Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le hablo para pedirle medialunas. Encime me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy gozando. We estaba re caliente", disparó Nicki Nicole en una serie de tres posteos en la ex red social del pajarito.

"Además no quiero novio. Quiero estar soltera y jugar a los sims (videojuego). ¿Y sabés qué es lo que más me molesta?". "Bueno, los quiero muchos. Ya hice mi descargo del día. Pueden hacerlo también. Besos. Que estén bien", concluyó su descargo.

nicki nicole lamine yamal juntos

Quién es Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona

Lamine Yamal es una joven estrella del FC Barcelona, nacido el 13 de julio de 2007, que ha impresionado por su rápido ascenso en el fútbol profesional.

Debutó con el primer equipo a los 15 años y ha sido una pieza fundamental en los éxitos recientes del club, consolidándose como un jugador clave en la plantilla.

Su contrato con el Barcelona fue renovado hasta 2031, con una cláusula de rescisión fijada en 1.000 millones de euros. Esta cifra es la misma que se estableció en su renovación anterior en octubre de 2023 y persiste en el nuevo acuerdo.

Además, su contrato incluye un salario mejorado y un bonus ligado a la posibilidad de ganar el Balón de Oro, reflejando la confianza del club en su potencial como futura estrella mundial.