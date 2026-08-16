"Ahora toca...": el mensaje de Leandro Paredes luego de su lesión contra Platense

El mediocampista no será el único que estará ausente. Leandro Lozano y Marco Pellegrino también terminaron el partido ante Platense con molestias musculares y quedaron descartados para el próximo compromiso internacional.

Los tres habían comenzado el partido como titulares ante Platense y terminaron dejando el campo de juego durante el encuentro.

Las alternativas que analiza Arruabarrena

Ante la ausencia de Paredes, Rodolfo Arruabarrena deberá definir cómo rearmar el mediocampo para el duelo ante Recoleta.

Por características y posición, Camilo Rey Domenech aparece como una de las opciones naturales para reemplazar al volante. Sin embargo, el entrenador también podría modificar el esquema y apostar por otros futbolistas.

Entre las alternativas aparecen Kevin Zenón, Alan Velasco y Sebastián Villa, quienes podrían tener la posibilidad de comenzar desde el inicio en un equipo que necesitaría adoptar una postura más ofensiva para definir la serie.

En ese escenario, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar también podrían tener un papel importante en la mitad de la cancha.

El calendario que tendrá Boca

La baja de Paredes llega en un momento de mucha exigencia para el conjunto de Arruabarrena. Después del compromiso por la Sudamericana, Boca tendrá una serie de partidos importantes durante las próximas semanas.

El Xeneize deberá visitar a Racing en el Cilindro el domingo 23, luego recibirá a Lanús el 30 y comenzará septiembre con un partido ante Vélez por la Copa Argentina, el 2 de ese mes.

Por ahora, el cuerpo técnico deberá esperar la evolución de Paredes, Pellegrino y Lozano para conocer cuándo podrán volver a estar disponibles. Mientras tanto, el capitán ya dejó un mensaje de optimismo: descansar, recuperarse y volver más fuerte.