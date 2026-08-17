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Conmoción: una de las grandes promesas del fútbol mundial lucha por su vida tras un grave accidente en una pileta

Un atacante de la Serie A está internado en cuidados intensivos tras sufrir un accidente en la Costa Esmeralda. El parte médico y la postura del club.

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Yael Trepy

Yael Trepy, delantero del Cagliari - GIUSEPPE MAFFIA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

El delantero francés de 20 años Yael Trepy, futbolista del Cagliari de la Serie A de Italia, se encuentra internado en estado grave en cuidados intensivos luego de sufrir un principio de ahogamiento este domingo por la tarde. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 18:00 (hora local) en la piscina de una villa privada ubicada en la Costa Esmeralda, Cerdeña.

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Según las primeras reconstrucciones de los hechos, el atacante terminó en la zona más profunda de la pileta y, al no saber nadar, comenzó a tener severas dificultades para mantenerse a flote y respirar. Si bien logró ser rescatado del agua, la gravedad del cuadro requirió la intervención inmediata de los equipos de emergencia. El deportista debió ser intubado y trasladado de urgencia en helicóptero hasta el hospital Santissima Annunziata de Sassari.

Cuál es el estado de salud de Yael Trepy según el parte médico

Al ingresar al centro de salud, los profesionales médicos le realizaron una tomografía computarizada de tórax que detectó una importante cantidad de líquido en los pulmones, condición que le impedía realizar el intercambio normal de oxígeno.

Ante este diagnóstico crítico, el equipo médico decidió mantener al futbolista en coma inducido y bajo estricta vigilancia permanente mientras evoluciona su cuadro respiratorio.

Quién es Yael Trepy y cómo es su presente futbolístico en Cagliari

Nacido en Francia, Trepy arribó a las divisiones inferiores del Cagliari en el año 2022 y rápidamente comenzó a ser catalogado como una de las mayores promesas jóvenes de la institución. Se destaca por su velocidad, su perfil zurdo y su versatilidad táctica, desempeñándose como centrodelantero, segundo punta o extremo por la banda derecha.

  • Debut profesional: Ocurrió la temporada pasada en la Serie A, donde marcó el gol del empate agónico frente al Cremonese.

  • Presente inmediato: El pasado viernes había sido titular en la victoria del Cagliari ante el Arezzo por la Copa Italia.

Qué dijo el Cagliari sobre la situación del jugador

Frente a la repercusión de la noticia, la institución de Cerdeña emitió un comunicado oficial manifestando su consternación y seguimiento del caso: “El club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca su evolución”.

A su vez, la entidad remarcó el acompañamiento hacia el entorno del deportista y realizó un pedido especial a la prensa y a los aficionados: “En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yael y a su familia en el sentimiento. El club también solicita el máximo respeto a su privacidad y proporcionará cualquier novedad en cuanto esté disponible”.

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