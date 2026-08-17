Conmoción: una de las grandes promesas del fútbol mundial lucha por su vida tras un grave accidente en una pileta

Quién es Yael Trepy y cómo es su presente futbolístico en Cagliari

Nacido en Francia, Trepy arribó a las divisiones inferiores del Cagliari en el año 2022 y rápidamente comenzó a ser catalogado como una de las mayores promesas jóvenes de la institución. Se destaca por su velocidad, su perfil zurdo y su versatilidad táctica, desempeñándose como centrodelantero, segundo punta o extremo por la banda derecha.

Debut profesional: Ocurrió la temporada pasada en la Serie A, donde marcó el gol del empate agónico frente al Cremonese.

Presente inmediato: El pasado viernes había sido titular en la victoria del Cagliari ante el Arezzo por la Copa Italia.

Qué dijo el Cagliari sobre la situación del jugador

Frente a la repercusión de la noticia, la institución de Cerdeña emitió un comunicado oficial manifestando su consternación y seguimiento del caso: “El club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca su evolución”.

A su vez, la entidad remarcó el acompañamiento hacia el entorno del deportista y realizó un pedido especial a la prensa y a los aficionados: “En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yael y a su familia en el sentimiento. El club también solicita el máximo respeto a su privacidad y proporcionará cualquier novedad en cuanto esté disponible”.