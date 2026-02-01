Alcaraz hizo historia en Australia: le ganó a Djokovic y completó el Grand Slam

Visiblemente conmovido, el campeón remarcó el esfuerzo detrás del logro: “Nadie sabe por lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta acá”, expresó, antes de destacar el honor de compartir vestuarios, torneos y partidos con sus colegas del circuito.

Para cerrar, dejó un mensaje que despertó el aplauso del público: “Estoy deseando seguir escribiendo esta historia y disfrutando cada momento en la cancha”.

image

Alcaraz es el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro títulos de Grand Slam

El murciano se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro títulos de Grand Slam, al lograrlo con 22 años, ocho meses y 27 días, y superó el récord de precocidad que ostentaba Don Budge desde 1938.

Además, alcanzó otro registro histórico al transformarse en el tenista más joven en conquistar siete títulos de Grand Slam, dejando atrás la marca establecida por Björn Borg en Roland Garros 1979. A esto se suma otro hito: fue también el número uno del mundo más joven de la historia.

Con este triunfo, Alcaraz pasó a integrar un selecto grupo de apenas cinco tenistas que lograron completar el Grand Slam y alcanzar el número uno del ranking ATP, junto a Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal -presente en la tribuna durante la final- y el propio Novak Djokovic.

Hasta esta definición, Djokovic había ganado las diez finales que disputó en el Abierto de Australia y buscaba escribir un nuevo capítulo histórico: convertirse en el primer tenista, hombre o mujer, en alcanzar los 25 títulos de Grand Slam.