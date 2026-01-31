Épico gol de Enzo Fernández en el descuento para darle el triunfo al Chelsea frente al West Ham
Los Blues, que caían 0-2, lo dieron vuelta en el minuto 91 del partido gracias a una gran actuación del volante de la Selección argentina que selló el 3-2.
La eufórica celebración de Enzo Fernández al convertir el 3-2 definitivo (Foto: Reuters)
Chelsea consiguió una victoria épica por 3-2 ante West Ham en la 24ª jornada de la Premier League. Tras irse al descanso 0-2 abajo, los Blues reaccionaron en el complemento y sellaron el triunfo en tiempo de descuento con un gol de Enzo Fernández, que desató la locura en Stamford Bridge y los dejó en puestos de clasificación a la UEFA Champions League.
El primer tiempo fue favorable a la visita, que dominó el trámite y golpeó rápido: Jarrod Bowen abrió el marcador a los seis minutos y Crysencio Summerville amplió la ventaja con una definición de primera tras un centro al punto del penal de Aaron Wan-Bissaka. Chelsea, superado en ese tramo, necesitaba reaccionar.
La respuesta llegó en el segundo tiempo. João Pedro, que ingresó desde el banco, descontó a los 57 minutos con un cabezazo que cambió el ánimo del partido. Minutos más tarde, Marc Cucurella igualó el encuentro, también por la vía aérea, tras una etapa en la que el local acorraló a West Ham, sostenido en gran parte por las atajadas de Alphonse Areola.
El gol de Enzo que valió tres puntos
Cuando el empate parecía definitivo, Chelsea armó una jugada asociativa de alto nivel en el primer minuto de los cinco adicionados. Moisés Caicedo filtró un pase preciso para João Pedro, que rompió líneas y asistió al punto del penal. Allí apareció Enzo Fernández, quien definió de primera para el 3-2 definitivo.
El mediocampista argentino, surgido en River, atraviesa un gran momento en 2026: cinco goles en nueve partidos oficiales. En la temporada completa suma 11 tantos (ocho en Premier League) y cuatro asistencias en 33 presentaciones con Chelsea. Venía de convertir de penal en el último duelo ante Napoli por la Champions.
Antes del pitazo final hubo tensión en el campo de juego por una gresca entre futbolistas. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro Anthony Taylor expulsó a Jean-Clair Todibo en West Ham.
Tabla, objetivos y lo que viene
Con este resultado, Chelsea alcanzó 40 puntos y se ubica cuarto, detrás de Arsenal (53), Manchester City (46) y Aston Villa (46). Podría ser superado por Manchester United (38), que el domingo enfrenta a Fulham.
West Ham, en cambio, desperdició una oportunidad clave y sigue comprometido en la parte baja: suma 20 puntos y comparte la zona roja con Burnley (15) y Wolverhampton (8). Por encima aparece Nottingham Forest con 25 y un partido menos.
El próximo compromiso de Chelsea será decisivo: el martes 3 de febrero a las 17:00 (hora argentina) jugará la revancha de semifinales de la Carabao Cup ante Arsenal, tras caer 3-2 en la ida.