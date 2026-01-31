Épico gol de Enzo Fernández en el descuento para darle el triunfo al Chelsea frente al West Ham

El mediocampista argentino, surgido en River, atraviesa un gran momento en 2026: cinco goles en nueve partidos oficiales. En la temporada completa suma 11 tantos (ocho en Premier League) y cuatro asistencias en 33 presentaciones con Chelsea. Venía de convertir de penal en el último duelo ante Napoli por la Champions.

Antes del pitazo final hubo tensión en el campo de juego por una gresca entre futbolistas. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro Anthony Taylor expulsó a Jean-Clair Todibo en West Ham.

Captura El volante de la Selección argentina que selló el 3-2.

Tabla, objetivos y lo que viene

Con este resultado, Chelsea alcanzó 40 puntos y se ubica cuarto, detrás de Arsenal (53), Manchester City (46) y Aston Villa (46). Podría ser superado por Manchester United (38), que el domingo enfrenta a Fulham.

West Ham, en cambio, desperdició una oportunidad clave y sigue comprometido en la parte baja: suma 20 puntos y comparte la zona roja con Burnley (15) y Wolverhampton (8). Por encima aparece Nottingham Forest con 25 y un partido menos.

El próximo compromiso de Chelsea será decisivo: el martes 3 de febrero a las 17:00 (hora argentina) jugará la revancha de semifinales de la Carabao Cup ante Arsenal, tras caer 3-2 en la ida.