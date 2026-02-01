A24.com

Fátima Florez blanqueó su vínculo con Javier Milei y apuntó contra Yuyito González con una frase polémica

Desde Mar del Plata, Fátima Florez habló en Infama (América TV) sobre su vínculo con el presidente Javier Milei y fue contundente al referirse a Yuyito González. Qué dijo la imitadora.

1 feb 2026, 23:49
Este domingo, Fátima Florez habló en vivo desde Mar del Plata en un móvil con Infama, el programa que conduce Marcela Tauro por América TV, y se refirió sin vueltas a su vínculo con el presidente Javier Milei, además de marcar su postura frente a Yuyito González.

“¿Cómo viviste el encuentro con el presidente?”, le preguntó Tauro. Fiel a su estilo, la imitadora respondió con entusiasmo: “Lo viví muy bien, muy fluido, muy orgánico, creo que se ve muy buena química arriba del escenario, yo creo que si fuéramos una dupla artística seríamos un gol”.

Desde el estudio fueron por más y quisieron saber qué tipo de relación los une. Sin embargo, Florez evitó cualquier definición: “Vos sabés que a mí no me gusta rotular, etiquetar, estructurar, discriminar las relaciones, me da hasta medio cringe, somos un vínculo de gente que se lleva bien, un vínculo de seres humanos que pueden hablar de diferentes temas porque hablamos de diferentes temas”.

Ante la consulta sobre si se ven fuera del escenario, Fátima puso un límite claro: “Bueno eso ya entra en el terreno de la intimidad, vos sabés que yo más allá del respeto por la investidura presidencial, que eso es cierto, y siempre lo he llevado a cabo, más allá de eso, sean quien sean mis parejas, yo soy súper respetuosa. De hecho cuando estaba soltera tuve mis historias y nunca nadie se enteró porque soy una mujer que me gusta reservar y preservar vínculos; y me parece que es lo mejor para también cuidar la parte del corazón”.

Desde el piso también le preguntaron si prefería llevar este vínculo en bajo perfil para evitar críticas mediáticas. Su respuesta fue contundente: “No. No es que no le temo a las críticas porque sí obviamente que soy una mujer sensible y que capto las críticas buenas o malas y que me importa, igual estoy en un camino más hacia el de Moria Casán que te tiene que resbalar todo; yendo a lo concreto, a lo real, a mí, a Fátima, creo que también llega un momento en la vida que los vínculos hay que preservarlos”.

El momento más picante llegó cuando Adrián Pallares, invitado al programa, fue directo al hueso y mencionó a Yuyito González y el impacto político del vínculo de ella con el presidente. Lejos de esquivar el tema, Florez respondió con cautela pero firmeza: “Otra se subiría al poni; yo creo que hay que ser muy prudente también, y así uno escuche eso que es lindo porque realmente en definitiva habla de mí como mujer, y habla bien del vínculo nuestro; yo soy cautelosa; con los pies bien en la tierra pero más espiritual que nunca, estoy en ese estadío”.

Finalmente, Fátima se refirió sin rodeos a González y recordó un episodio que no le resultó grato: “Que lo de la mujer esta que se subió al poni; no deseo ningún enfrentamiento con ella porque no lo hay, obviamente que en su momento todo el mundo vio que yo estaba en pareja con Javier y manoteó el ganso y no fue grato para mí”.

Qué dijo Yuyito González de Fátima Florez tras el show de Javier Milei en Mar del Plata

En medio del revuelo que generó la presencia de Javier Milei en la obra de Fátima Florez en Mar del Plata, quien dio su firme punto de vista fue Yuyito González, expareja del presidente.

La conductora fue consultada ante las cámaras del ciclo Intrusos (América Tv) por su futuro laboral y se sorprendió al volver a mantener contacto con la prensa. "Los extrañaba, no me daba cuenta, pero ahora que los veo sí", dijo entre risas.

Sobre su 2026 en televisión, la conductora adelantó: "Todavía no nos sentamos a hablar con el canal por las vacaciones de unos y otros, pero calculo que sí. Y tengo otras propuestas más y las estaré hablando ahora".

Consultada sobre su presente sentimental, Yuyito González se sinceró: "Estoy en plan de dejarme conquistar". Y en ese sentido se le preguntó si mantiene comunicación con su ex Javier Milei y ella explicó: "Yo con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también, así que hoy no puedo decir nada de su agenda de prensa ni a dónde va o no va".

"Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue. En este momento contacto cero", añadió con seguridad sobre el final de su relación con el presidente.

Y luego finalizó con un palito contra Fátima Florez: "Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a la gente que está haciendo temporada, que no es fácil. Si hoy explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro bienvenido sea. No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla".

"Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa, no sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla", cerró contundente.

Embed

     

 

