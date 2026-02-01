El video íntimo de Mauro Icardi con los hijos de la China Suárez que se hizo viral

Embed

Quién acompañó a la China Suárez a alentar a Mauro Icardi en el Galatasaray

La China Suárez dijo presente en el estadio del Galatasaray junto a Rufina, Magnolia y Amancio, quienes siguieron el partido desde un sector preferencial. Lejos del foco principal del campo de juego, las cámaras y los celulares captaron a los chicos atentos a cada jugada, abrigados y tranquilos, en una postal familiar que luego tuvo réplica en redes.

Fue la propia China Suárez quien compartió fotos del momento en sus historias de Instagram, mostrando a sus hijos en la tribuna y el clima íntimo que se vivió durante el encuentro.

Las imágenes contrastaron con la intensidad de un estadio colmado y marcaron un clima distinto, más cercano, en medio del fervor de los hinchas. La presencia de los hijos de la actriz no pasó desapercibida y fue leída como un fuerte gesto de apoyo en una jornada clave para Mauro Icardi, que volvía a ser protagonista dentro de la cancha.

Instalada desde hace un tiempo en Estambul, la China encontró en ese día una síntesis de su presente personal: acompañar a su pareja en un momento determinante de su carrera profesional.

China Suáraz y sus hijos en el Galastaray 1

China Suáraz y sus hijos en el Galastaray 2