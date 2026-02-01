El video íntimo de Mauro Icardi con los hijos de la China Suárez que se hizo viral
Mauro Icardi fue ovacionado tras marcar un gol histórico para el Galatasaray y, lejos del ruido del estadio, un video íntimo junto a la China Suárez y sus hijos se volvió viral y conmovió a las redes. Mirá.
1 feb 2026, 22:15
El video íntimo de Mauro Icardi con los hijos de la China Suárez que se hizo viral
Un video íntimo de Mauro Icardi junto a China Suárez y sus hijos se volvió viral tras el partido del Galatasaray en Estambul. La escena familiar, compartida por la actriz en redes sociales, mostró el costado más cotidiano del delantero argentino luego de una jornada histórica dentro de la cancha.
Este domingo, Icardi volvió a sumar minutos, convirtió un gol desde el punto penal y alcanzó un récord clave: se transformó en el máximo goleador extranjero del club, superando una marca que hasta ahora compartía con el ídolo Gheorghe Hagi. La ovación del público fue inmediata, pero la imagen que más repercusión generó llegó después del pitazo final.
Desde la tribuna, la China Suárez siguió el encuentro junto a sus hijos, que acompañaron al futbolista en un momento determinante de su carrera. Las imágenes de los chicos atentos al partido, abrigados y tranquilos, contrastaron con el clima intenso de un estadio colmado y reforzaron la idea de un fuerte respaldo familiar.
Tras el final del partido y la victoria del equipo turco, la escena se trasladó al ámbito privado. Ya en su casa, la China compartió un video que rápidamente se volvió viral: en la grabación se ve a Icardi llevando al hijo menor de la actriz sobre sus hombros, en una imagen descontracturada y familiar. Con tono cómplice y afectuoso, el futbolista le recuerda que es hora de ir a dormir, una escena íntima que reforzó el fuerte vínculo que tiene el futbolista con los hijos de su pareja.
Embed
Quién acompañó a la China Suárez a alentar a Mauro Icardi en el Galatasaray
La China Suárez dijo presente en el estadio del Galatasaray junto a Rufina, Magnolia y Amancio, quienes siguieron el partido desde un sector preferencial. Lejos del foco principal del campo de juego, las cámaras y los celulares captaron a los chicos atentos a cada jugada, abrigados y tranquilos, en una postal familiar que luego tuvo réplica en redes.
Fue la propia China Suárez quien compartió fotos del momento en sus historias de Instagram, mostrando a sus hijos en la tribuna y el clima íntimo que se vivió durante el encuentro.
Las imágenes contrastaron con la intensidad de un estadio colmado y marcaron un clima distinto, más cercano, en medio del fervor de los hinchas. La presencia de los hijos de la actriz no pasó desapercibida y fue leída como un fuerte gesto de apoyo en una jornada clave para Mauro Icardi, que volvía a ser protagonista dentro de la cancha.
Instalada desde hace un tiempo en Estambul, la China encontró en ese día una síntesis de su presente personal: acompañar a su pareja en un momento determinante de su carrera profesional.