Germán Martitegui fulminó a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity: "No se entiende..."

Lejos de modificar su actitud tras el cuestionamiento del jurado, Miguel Ángel redobló la apuesta. Durante la gala, el actor volvió a apelar a su ya conocida fórmula de distracción, esta vez potenciada por la visita musical de Mau & Ricky. Entusiasmado por conocer a los hijos de Ricardo Montaner, Rodríguez se sumó a una versión improvisada de Castillo azul, junto a los invitados y Wanda Nara.

Incluso después de la performance grupal, el actor continuó cantando fragmentos sueltos en la cocina, decidido a sacar de quicio a sus rivales y sostener su juego hasta el final. Mientras tanto, la mirada crítica de Martitegui dejó en claro que la paciencia del jurado empieza a agotarse y que la permanencia de Miguel Ángel en el certamen ya no pasa desapercibida.

Quién fue el único que se salvó en la mejor noche de última chance de Masterchef Celebrity

La noche de última chance de la semana 15 de Masterchef Celebrity contó con una grata sorpresa que llevó a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui a felicitar a todos los participantes.

En el inicio del programa, Wanda Nara había dialogado con el jurado sobre que “hoy les tocaba cocinar a los peores” y la conductora trató de suavizar ese comentario, afirmando que se trataba de aquellos cocineros que tuvieron “los platos menos logrados”.

Luego de un difícil juego que llevó a que los ingredientes fuesen a los participantes casi de manera azarosa, Emilia Attias, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Rusherking y Claudio “El Turco” Husaín demostraron con creces en sus platos que tienen el mismo nivel o uno aún mejor que aquellos competidores que estuvieron en la noche de beneficios.

Wanda fue la primera en hacer público el espectacular desempeño de los famosos en el programa de este domingo. “Creo que el jurado tiene que replantearse muchas cosas. Si acá están los platos menos logrados… es rato. Demostraron que cualquiera de ustedes puede estar en la final”, expresó la conductora.

Los jurados hicieron la deliberación correspondiente y, si bien tuvieron que darle el delantal negro a uno de ellos, llamaron a todos para que pasaran al frente y les pudiesen dar una merecida felicitación.

“Estamos sorprendidos por la performance que tuvieron, por cómo evolucionaron. Cocinan muy diferente a cuando entraron. Estos platos de hoy eran imposibles hace meses. Hoy se adaptaron de la mejor manera posible con los ingredientes que les fueron llegando. Es en serio que están cada vez más cerca de la final”, les dijo Martitegui a Emilia, Ian, Miguel Ángel, Evangelina, Rusherking y el Turco.

Finalmente, el jurado decidió que Ian Lucas subiera al balcón. El youtuber, músico e influencer realizó una bondiola a la barbacoa con polenta, nuez tostada, hierbas y salsa de tomate con vino blanco.