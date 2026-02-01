Estados Unidos volvió a asistir a la Argentina y giró US$ 808 millones para cubrir un vencimiento con el FMI

Argentina se convirtió en el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026

Con esta operación, la Argentina se convirtió en el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026, un dato que fue leído en el ámbito financiero como una señal política contundente de respaldo de la Casa Blanca al gobierno de Milei. Durante enero, el Banco Central había logrado comprar alrededor de US$ 1.100 millones en el mercado cambiario; sin el auxilio estadounidense, ese esfuerzo habría quedado prácticamente neutralizado tras el pago al FMI.

No es la primera vez que Scott Bessent interviene para sostener la estrategia económica argentina. En octubre pasado, el Tesoro norteamericano ya había facilitado US$ 1.185 millones y, posteriormente, habilitó un swap por US$ 2.500 millones que fue determinante para evitar una devaluación abrupta en plena campaña electoral en los Estados Unidos. E

A fines de febrero, el Banco Central deberá afrontar los compromisos asociados a los bonos Bopreal, emitidos para ordenar la deuda comercial con importadores. Economistas como Domingo Cavallo advirtieron que, si no se acelera la salida del cepo cambiario y no ingresan nuevos dólares genuinos, las reservas podrían volver a mostrar fragilidad en las próximas semanas.