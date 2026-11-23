Cómo está el ranking histórico de títulos internacionales por país en Sudamérica

El liderazgo argentino en la tabla general se sustenta en una amplia diversidad de competencias oficiales de la Conmebol. Sus clubes acumulan 25 Copas Libertadores, 12 Copas Sudamericanas, 12 Recopas Sudamericanas, nueve Copas Intercontinentales, siete Copas Interamericanas, seis Supercopas Sudamericanas, tres Copas Conmebol, tres Suruga Bank y una Copa Mercosur.

Por su parte, Brasil totaliza 66 conquistas, teniendo como principales registros sus 25 Copas Libertadores y 13 Recopas Sudamericanas. Más atrás en la clasificación aparecen:

Uruguay: 17 títulos.

Colombia, Paraguay y Ecuador: 8 títulos cada uno, compartiendo el cuarto puesto.

Chile: 5 títulos.

Perú: 2 títulos.

Bolivia y Venezuela: sin campeonatos registrados dentro de este conteo.

Cabe señalar que, para confeccionar este escalafón histórico, se computaron las competencias oficiales de la Conmebol y quedaron excluidas las copas de corta duración, tales como la Copa Master, la Copa de Oro Nicolás Leoz y la Supercopa de Campeones Intercontinentales. De este modo, el festejo xeneize en Barranquilla consolidó a Argentina como el país más ganador de Sudamérica a nivel de clubes, a la espera de lo que suceda en la gran final de Montevideo.