Cuánto se cobra por AUH de ANSES en diciembre tras el aumento

¿Cuál es el nuevo monto del Complemento Leche de ANSES en diciembre?

Las familias con niños de hasta 3 años de edad cobran de manera automática el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia que sí acompaña el índice de movilidad previsional y sube de $60.203 a $61.510 en diciembre de 2026.

Para un hogar tipo con un solo hijo menor de 3 años que percibe el 80% de la prestación básica, el ingreso neto consolidado de bolsillo alcanza los $264.220, integrado por:

AUH neta en mano (80%): $130.460 .

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250 .

Complemento Leche (Plan Mil Días): $61.510.

¿Qué requisitos se exigen para cobrar el total de las asignaciones en diciembre?

Para garantizar la acreditación de todos los suplementos sin demoras ni suspensiones, los titulares deben cumplir con las condiciones administrativas establecidas por el organismo previsional:

Acreditación automática: tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche no requieren inscripción previa y se depositan en la misma fecha y caja de ahorro que la AUH principal.

Actualización de datos: es obligatorio mantener vigente el grupo familiar y los datos de contacto en la plataforma Mi ANSES ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Límite de edad en Tarjeta Alimentar: el refuerzo alimentario aplica exclusivamente a hijos de hasta 17 años inclusive o hijos con discapacidad sin límite de edad, y su tope máximo se alcanza a partir de los tres menores elegibles.

Calendario de cobro (AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche - Diciembre 2026):