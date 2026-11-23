Finalmente, Joaquín también recordó el impacto que tuvo la exposición pública cuando tomó dimensión de lo sucedido. "Yo estoy laburando, Robertito me funó en vivo, me puse nervioso", había expresado al referirse al episodio. Mientras La Crostita recibió miles de nuevos seguidores a partir del escándalo, el empleado decidió contar su propia experiencia y cuestionar tanto al periodista como la reacción de los responsables del negocio.

El descargo de La Crostita tras la polémica con Robertito Funes

En medio de la repercusión por el cruce entre Robertito Funes Ugarte y Joaquín, el empleado del emprendimiento, La Crostita compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido.

"Hoy pasó algo que no esperábamos. Miles de ustedes salieron a bancarnos. Gracias a vos nos convertimos en la comunidad sanguchera más linda de Argentina. Y todo esto es posible gracias a un equipo que pone el alma todos los días", expresaron desde el negocio, que experimentó un crecimiento explosivo en la cantidad de seguidores tras la viralización del episodio.