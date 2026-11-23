La polémica entre Robertito Funes Ugarte y un empleado del emprendimiento gastronómico La Crostita sumó un nuevo capítulo. Después del tenso cruce que protagonizaron durante un móvil de LN+ en la Fugazzeta Fest, Joaquín decidió contar su versión de los hechos en una entrevista con Sería Increíble, el programa de OLGA. Allí reconstruyó cómo comenzó el episodio, cuestionó el relato del periodista y también reveló detalles de la reacción que tuvieron los responsables del negocio. Además, aclaró que él no es empleado del comercio sino que fue contratado especialmente para el evento.