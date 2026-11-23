Pero las risas de Fachola llamaron la atención de La One, que quiso saber qué había detrás de su reacción. “Me río porque me da mucha gracia”, reconoció la uruguaya.

Entonces, Casán fue al hueso y le preguntó si durante su noviazgo con Ramírez habían llegado a gastar 500 dólares en una cena. Lejos de dar una respuesta tajante, Maite explicó que en Uruguay no es habitual encontrar restaurantes donde una comida cueste mil dólares.

“Si hubiera, capaz que prefiero gastarme esos mil dólares en otra cosa. No me los gastaría en un pedazo de carne”, lanzó.

Por último, Moria quiso saber si su exnovio había sido austero durante la relación. Fachola lo desmintió y contó que, durante los casi dos años que estuvieron juntos, manejaban sus propias economías y compartían los gastos como equipo.

“Nosotros éramos un equipo. Yo tengo mi negocio, tengo mi gimnasio, entreno a un montón de mujeres, me va superbien, por suerte. Y él también tiene lo suyo”, explicó. Y cerró con una aclaración sobre los gestos que tenía Ramírez con ella: “Como cualquier pareja, me invitaba, normal”.

Cuáles fueron las duras declaraciones del ex de Marta Fort tras la sorpresiva separación

La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sigue dando que hablar. Después de cinco meses de noviazgo, la hija de Ricardo Fort confirmó días pasados la ruptura con un picante mensaje en redes sociales: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

En medio de las repercusiones, el joven uruguayo rompió el silencio en Intrusos (América TV), donde envió audios para contar su versión y aclarar los motivos del distanciamiento.

En primer lugar, negó que la diferencia económica entre ambos haya sido un problema. “Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo”, aseguró.

Sin embargo, cuestionó la falta de reciprocidad en los viajes y señaló que era él quien se trasladaba para verla. “El que estuvo siempre yendo fui yo cuatro veces por mes todas las semanas”, remarcó.

Además, apuntó contra el costoso estilo de vida de Marta y las constantes salidas nocturnas, que, según explicó, afectaban su entrenamiento y su trabajo.

“Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida. Yo ya no disfruto esa comida. Una comida de 150 dólares me parece bien y ya más me parece una estupidez porque a mí me cuesta hacer la plata, yo no tengo la vida resuelta como ella”, disparó.

También aseguró que su expareja nunca se hizo cargo de los gastos cuando él viajaba a Argentina. “Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo pero conmigo jamás pagó nada”, sostuvo.

Por último, marcó las diferencias entre sus rutinas y las de la influencer: “Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista y yo no salgo de joda, me levanto a las 7 de la mañana”, concluyó.