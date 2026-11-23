Cuándo juega Boca la Recopa Sudamericana 2027 y quién será su rival

Sin demasiado margen para prolongar las celebraciones, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena ya tiene agendado su próximo compromiso decisivo a nivel continental: la Recopa Sudamericana 2027, que disputará frente al campeón de la Copa Libertadores.

Según confirmó la Conmebol, la serie definitoria se llevará a cabo los días 17 y 24 de febrero de 2027. En su condición de monarca de la Sudamericana, Boca afrontará el encuentro de ida como local, mientras que la revancha tendrá lugar en el estadio del ganador de la Libertadores.

El adversario del Xeneize surgirá de la final que animarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras el próximo 28 de noviembre por la gloria máxima del continente, duelo del cual saldrá el rival al que enfrentará Boca en busca de una nueva estrella internacional.