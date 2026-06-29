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ANULO MUFA

Alerta en la Selección Argentina: el brujo que maldijo a Harry Kane lanzó un impactante pronóstico para los 16vos

Un místico curandero, que cobró una enorme repercusión mundial en las últimas horas por haber neutralizado al goleador británico en la fase de grupos, rompió el silencio a pocos días del trascendental cruce eliminatorio ante Argentina.

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Alerta en la Selección Argentina: el brujo que maldijo a Harry Kane lanzó un impactante pronóstico para los 16vos

El folklore y el misticismo que habitualmente rodean a las Copas del Mundo han sumado un capítulo de alto impacto en la antesala de los duelos a todo o nada en Norteamérica. Nana Kwaku Bonsam, el mismo brujo que maldijo a Harry Kane, predijo que la Selección Argentina quedará eliminada ante Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026. Según la tajante visión del hechicero, el conjunto africano dará el gran golpe en el Hard Rock Stadium de Miami y sellará su pase a los octavos de final ante la defensora del título, una sentencia que rápidamente captó la atención de los fanáticos albicelestes.

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El chamán ghanés se viralizó en los últimos días debido a la efectividad de la maldición que lanzó contra el goleador de la selección de Inglaterra en la previa del partido entre el combinado británico y Ghana, correspondiente a la segunda fecha del Grupo L. En aquella oportunidad, Bonsam había sido explícito con sus intenciones: “Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana“.

Cómo fue la maldición del brujo africano contra Harry Kane que se terminó cumpliendo

La advertencia del místico se tradujo con exactitud sobre el terreno de juego. El encuentro entre Inglaterra y Ghana terminó empatado 0-0 y fue el único partido en lo que va de Mundial en el que el delantero del Bayern Munich no convirtió goles.

Una vez consumado el resultado final, el curandero celebró públicamente su intervención: “¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry”, lanzó con picardía. Su predicción posterior tampoco falló, ya que el atacante ex-Tottenham volvió a marcar de manera inmediata en el triunfo británico por 2-0 ante Panamá. Ahora, con esa misma confianza, el chamán apuntó hacia el cuadro de Lionel Scaloni: "Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”, lanzó a pocos días del partido.

Cómo es el historial de la Selección Argentina contra los equipos africanos en los Mundiales

Más allá de los pronósticos esotéricos que buscan instalar la incertidumbre, las estadísticas oficiales e históricas respaldan las credenciales del vigente campeón ecuménico en esta clase de enfrentamientos. La Albiceleste se enfrentó en siete oportunidades a un combinado africano a lo largo de las Copas del Mundo y esta será la primera vez que lo haga en un cruce de eliminación directa.

El balance numérico global es ampliamente favorable para el representativo sudamericano, registrando las siguientes marcas:

  • Seis victorias argentinas: Cinco de ellas se consiguieron frente a la selección de Nigeria en distintas ediciones, mientras que la restante se dio ante Costa de Marfil.

  • Una sola derrota: El único traspié del historial fue ante Camerún en el Mundial de Italia 1990, partido que significó el debut absoluto de la Selección Argentina frente a un equipo de ese continente. El próximo viernes en Miami, la Scaloneta buscará estirar la racha positiva y desacreditar el augurio de Bonsam.

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