Alerta en la Selección Argentina: el brujo que maldijo a Harry Kane lanzó un impactante pronóstico para los 16vos

El folklore y el misticismo que habitualmente rodean a las Copas del Mundo han sumado un capítulo de alto impacto en la antesala de los duelos a todo o nada en Norteamérica. Nana Kwaku Bonsam, el mismo brujo que maldijo a Harry Kane, predijo que la Selección Argentina quedará eliminada ante Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026. Según la tajante visión del hechicero, el conjunto africano dará el gran golpe en el Hard Rock Stadium de Miami y sellará su pase a los octavos de final ante la defensora del título, una sentencia que rápidamente captó la atención de los fanáticos albicelestes.