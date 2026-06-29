Alerta en la Selección Argentina: el brujo que maldijo a Harry Kane lanzó un impactante pronóstico para los 16vos

Cómo es el historial de la Selección Argentina contra los equipos africanos en los Mundiales

Más allá de los pronósticos esotéricos que buscan instalar la incertidumbre, las estadísticas oficiales e históricas respaldan las credenciales del vigente campeón ecuménico en esta clase de enfrentamientos. La Albiceleste se enfrentó en siete oportunidades a un combinado africano a lo largo de las Copas del Mundo y esta será la primera vez que lo haga en un cruce de eliminación directa.

El balance numérico global es ampliamente favorable para el representativo sudamericano, registrando las siguientes marcas: