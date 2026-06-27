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Impresionante debut mundialista: el golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso con la Selección Argentina ante Jordania

El mediocampista de 30 años tuvo su estreno ideal en la máxima cita del fútbol. Con una ejecución perfecta desde el borde del área, puso en ventaja al conjunto de Lionel Scaloni en el cierre del Grupo J.

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Foto: Reuters 

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La espera de ocho años valió la pena y se transformó en una obra de arte sobre el campo de juego. El volante de 30 años, Giovani Lo Celso, marcó un golazo de tiro libre ante Jordania en lo que significó su debut mundialista absoluto con la camiseta de la Selección Argentina. En su primer partido oficial en una Copa del Mundo, tras haber estado en el banco en Rusia 2018 y ausente por lesión en Qatar 2022, el futbolista del Real Betis rompió la paridad en el Dallas Stadium con una pegada magistral que dejó sin respuestas al arquero rival.

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La exquisita definición de Lo Celso se ejecutó desde el borde del área grande, permitiendo que la Albiceleste se imponga transitoriamente ante el conjunto asiático en el marco de la tercera fecha del Grupo J. Con este destello de jerarquía individual del mediocampista zurdo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no solo destraba un compromiso complejo en los Estados Unidos, sino que ratifica el valor de las variantes ofensivas de la Scaloneta de cara a la próxima llave de eliminación directa.

Cómo fue el gol de tiro libre de Giovani Lo Celso con Argentina en el Mundial 2026

El volante creativo de la Selección Argentina frotó la lámpara en la frontal del área penal. Giovani Lo Celso se hizo cargo de una falta en el borde del área y ejecutó un preciso tiro libre de zurda que superó la barrera defensiva de Jordania para meterse al fondo de la red, decretando la ventaja parcial del combinado nacional en el cierre de la fase de grupos.

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