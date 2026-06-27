Impresionante debut mundialista: el golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso con la Selección Argentina ante Jordania

La espera de ocho años valió la pena y se transformó en una obra de arte sobre el campo de juego. El volante de 30 años, Giovani Lo Celso, marcó un golazo de tiro libre ante Jordania en lo que significó su debut mundialista absoluto con la camiseta de la Selección Argentina. En su primer partido oficial en una Copa del Mundo, tras haber estado en el banco en Rusia 2018 y ausente por lesión en Qatar 2022, el futbolista del Real Betis rompió la paridad en el Dallas Stadium con una pegada magistral que dejó sin respuestas al arquero rival.