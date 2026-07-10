Las mujeres de la Selección Argentina no tuvieron piedad con Mbappé y lo liquidaron: "El robo del siglo"

Cuánto hace que están en pareja Kylian Mbappé y Ester Expósito

La historia de amor entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzó a captar la atención de la prensa internacional a fines de febrero de 2026, cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena y alojándose en el mismo hotel en París. Días más tarde, también fueron fotografiados viajando juntos en un jet privado rumbo a Madrid, lo que terminó de alimentar las versiones de romance.

Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente la relación, desde principios de marzo las imágenes de ambos compartiendo distintas salidas y eventos hicieron que los rumores cobraran cada vez más fuerza. Incluso, Ester fue vista en un palco del estadio Santiago Bernabéu durante un partido del Real Madrid, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de apoyo al delantero francés.

De esta manera, la pareja llevaría alrededor de cuatro meses de relación, siempre bajo un perfil muy reservado y sin hacer declaraciones oficiales sobre su vínculo. Mientras tanto, cada aparición pública de ambos continúa generando repercusión en los medios y en las redes sociales.