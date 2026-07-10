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Las mujeres de la Selección Argentina no tuvieron piedad con Mbappé y lo liquidaron: "El robo del siglo"

Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo sorprendieron al dar su opinión sobre Kylian Mbappé, en medio del brillante mundial que está teniendo con la selección de Francia.

10 jul 2026, 17:00
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Las mujeres de la Selección Argentina no tuvieron piedad con Mbappé y lo liquidaron: El robo del siglo

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Las mujeres de la Selección Argentina no tuvieron piedad con Mbappé y lo liquidaron: "El robo del siglo"

Kylian Mbappé se transformó en tendencia en la Argentina durante las últimas horas. Su deslumbrante rendimiento en el Mundial 2026 con Francia, sus declaraciones tras cada partido y el cruce que protagonizó con una senadora paraguaya en X lo ubicaron nuevamente en el centro de la atención.

Pero su presente sentimental también despertó la atención de sus seguidores. Desde hace algunos meses, el delantero francés mantiene una relación con Ester Expósito, la reconocida actriz española. Una de las coincidencias entre ambos es que comparten residencia en Madrid, aunque sus compromisos profesionales y los constantes viajes hacen que la distancia también forme parte de la relación.

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En ese contexto, Carolina Calvagni, Valentina Cervantes y Agustina Gandolfo, parejas de Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Lautaro Martínez respectivamente, se animaron desde Estados Unidos al particular juego de El Pollo Álvarez llamado "¿Quién roba?". La dinámica consiste en revelar quién es el más favorecido dentro de cada pareja y generó divertidas respuestas entre las protagonistas.

Después de someterse ellas mismas a este particular juego, llegó el turno de analizar la relación entre Mbappé y Ester Expósito. La respuesta fue unánime y hasta contundente: "Es el robo del siglo", lanzó Gandolfo entre risas. " Mal, terrible", coincidió Calvagni. En tanto, Cervantes, con un perfil más tímido, también se sumó a la opinión general: " Roba él. Re chorro".

Cuánto hace que están en pareja Kylian Mbappé y Ester Expósito

La historia de amor entre Kylian Mbappé y Ester Expósito comenzó a captar la atención de la prensa internacional a fines de febrero de 2026, cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena y alojándose en el mismo hotel en París. Días más tarde, también fueron fotografiados viajando juntos en un jet privado rumbo a Madrid, lo que terminó de alimentar las versiones de romance.

Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente la relación, desde principios de marzo las imágenes de ambos compartiendo distintas salidas y eventos hicieron que los rumores cobraran cada vez más fuerza. Incluso, Ester fue vista en un palco del estadio Santiago Bernabéu durante un partido del Real Madrid, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de apoyo al delantero francés.

De esta manera, la pareja llevaría alrededor de cuatro meses de relación, siempre bajo un perfil muy reservado y sin hacer declaraciones oficiales sobre su vínculo. Mientras tanto, cada aparición pública de ambos continúa generando repercusión en los medios y en las redes sociales.

     

 

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