Preocupación total en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos y encendió las alarmas en el club

Con este panorama, Úbeda ya empieza a barajar alternativas. Sin demasiadas opciones de experiencia, el DT vuelve a mirar hacia las divisiones inferiores, una tendencia que se repitió en los últimos encuentros. Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini vienen de ser titulares en el triunfo ante Newell’s y aparecen nuevamente como candidatos para integrar el once inicial o, al menos, como variantes desde el arranque.

A ellos se suma Kevin Zenón, quien tuvo buenos ingresos en partidos anteriores, aunque en las últimas fechas fue postergado. Su versatilidad podría ser una herramienta para compensar la falta de extremos naturales, aunque también existe la posibilidad de que el entrenador opte por modificar el esquema.

Ante la ausencia del Changuito, no se descarta que Boca refuerce el mediocampo y apueste por un equipo más poblado en la mitad de la cancha, con el objetivo de equilibrar el juego y reducir el impacto de una baja clave en ataque.

Todo quedará supeditado a los estudios médicos que se le realizarán a Zeballos en las próximas horas. Mientras tanto, en Ezeiza reina la cautela y la preocupación: Boca sabe que perder a su jugador más desequilibrante, aunque sea por un corto período, puede costarle caro en un calendario que no da respiro.