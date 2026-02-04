En vivo Radio La Red
ALARMA EN BOCA

Preocupación total en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos y encendió las alarmas en el club

Exequiel Zeballos no pudo completar el primer entrenamiento del día y será evaluado con estudios médicos. Su presencia ante Vélez está seriamente en duda y Claudio Úbeda vuelve a mirar a los juveniles.

Boca sumó una nueva preocupación en una semana que ya venía cargada de dificultades. Exequiel Zeballos no logró completar la primera parte del entrenamiento de este miércoles por la mañana en el predio de Ezeiza y encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico. El extremo de 24 años sintió una molestia muscular y será sometido a estudios clínicos para determinar el grado de la lesión y los pasos a seguir.

A la espera de los resultados, en el mundo Boca predomina el pesimismo. La presencia del Changuito en el partido ante Vélez, en Liniers, aparece seriamente comprometida y su posible ausencia representaría un golpe duro para un equipo que atraviesa un momento delicado en ofensiva. Zeballos es hoy uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel y, además, no tiene un reemplazante natural en el puesto.

La lesión llega, además, en un contexto adverso. Claudio Úbeda ya viene trabajando con un plantel diezmado en ataque y la enfermería xeneize sigue poblándose de nombres importantes. Mientras se aguardan las recuperaciones de Alan Velasco, Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Lucas Janson, la salida anticipada del Changuito vuelve a obligar al entrenador a recalcular.

Por qué la posible baja de Zeballos complica tanto a Boca

Más allá de su aporte individual, Zeballos se había convertido en una pieza clave para romper defensas cerradas y aportar velocidad por las bandas. En un equipo con dificultades para generar juego y con poca disponibilidad de delanteros, su capacidad de desborde y uno contra uno resultaba fundamental. Por eso, su ausencia ante Vélez sería una baja sensible en un partido exigente y fuera de casa.

Con este panorama, Úbeda ya empieza a barajar alternativas. Sin demasiadas opciones de experiencia, el DT vuelve a mirar hacia las divisiones inferiores, una tendencia que se repitió en los últimos encuentros. Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini vienen de ser titulares en el triunfo ante Newell’s y aparecen nuevamente como candidatos para integrar el once inicial o, al menos, como variantes desde el arranque.

A ellos se suma Kevin Zenón, quien tuvo buenos ingresos en partidos anteriores, aunque en las últimas fechas fue postergado. Su versatilidad podría ser una herramienta para compensar la falta de extremos naturales, aunque también existe la posibilidad de que el entrenador opte por modificar el esquema.

Ante la ausencia del Changuito, no se descarta que Boca refuerce el mediocampo y apueste por un equipo más poblado en la mitad de la cancha, con el objetivo de equilibrar el juego y reducir el impacto de una baja clave en ataque.

Todo quedará supeditado a los estudios médicos que se le realizarán a Zeballos en las próximas horas. Mientras tanto, en Ezeiza reina la cautela y la preocupación: Boca sabe que perder a su jugador más desequilibrante, aunque sea por un corto período, puede costarle caro en un calendario que no da respiro.

