Alivio en Boca: la excelente noticia que recibió Claudio Úbeda de cara al partido ante Vélez

En la previa del duelo ante Vélez, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, Claudio Úbeda, entrenador de Boca, recibió una noticia que genera alivio. Los detalles.

Boca tuvo una jornada de contrastes en el predio de Ezeiza. Mientras se confirmaban los desgarros de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, el cuerpo técnico recibió una noticia positiva: Edinson Cavani y Miguel Merentiel se entrenaron con normalidad y podrían ser convocados para el partido del domingo ante Vélez, en Liniers.

Durante el turno vespertino, el entrenador Claudio Úbeda dispuso una práctica de fútbol para empezar a definir el equipo que visitará al Fortín desde las 22.15. Tanto Cavani como Merentiel participaron sin inconvenientes, una señal alentadora para un ataque que viene golpeado por las lesiones en este inicio de 2026.

El caso de Merentiel es el que presenta una recuperación más avanzada. El delantero uruguayo había sufrido un desgarro en el sóleo izquierdo en el amistoso de pretemporada frente a Olimpia, disputado en San Nicolás. Este miércoles cumplió 18 días desde la lesión y respondió sin problemas a las exigencias de la práctica, por lo que todo indica que podría sumar sus primeros minutos oficiales del año en el estadio José Amalfitani.

Cavani, en cambio, arrastra una lumbalgia que le impidió realizar la pretemporada con normalidad y lo dejó afuera de todos los partidos de Boca en lo que va de 2026. Sin embargo, tanto el martes como el miércoles trabajó a la par del grupo y, si no aparecen molestias, formará parte de la convocatoria para el compromiso ante Vélez, al menos como alternativa desde el banco.

La posible vuelta de los dos uruguayos llega en un momento crítico para el equipo. Con Zeballos como última baja, la delantera xeneize quedó diezmada y el cuerpo técnico debió recurrir a variantes inesperadas para armar el equipo. Nombres como Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini pasaron a tener protagonismo en un contexto que no estaba en los planes al inicio de la pretemporada.

Con Janson también lesionado, los dos juveniles aparecen como posibles titulares frente a Vélez, ya que tanto Cavani como Merentiel llegarían con poco ritmo futbolístico. En ese escenario, Kevin Zenón y Ángel Romero son otras alternativas que maneja el entrenador para completar un once que terminará de tomar forma en la práctica de fútbol de este jueves.

En medio de un panorama complicado por las bajas, la recuperación de los delanteros uruguayos representa una señal de alivio para un Boca que necesita recuperar peso ofensivo de cara a un compromiso exigente en Liniers.

