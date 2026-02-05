Alivio en Boca: la excelente noticia que recibió Claudio Úbeda de cara al partido ante Vélez

La posible vuelta de los dos uruguayos llega en un momento crítico para el equipo. Con Zeballos como última baja, la delantera xeneize quedó diezmada y el cuerpo técnico debió recurrir a variantes inesperadas para armar el equipo. Nombres como Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini pasaron a tener protagonismo en un contexto que no estaba en los planes al inicio de la pretemporada.

Con Janson también lesionado, los dos juveniles aparecen como posibles titulares frente a Vélez, ya que tanto Cavani como Merentiel llegarían con poco ritmo futbolístico. En ese escenario, Kevin Zenón y Ángel Romero son otras alternativas que maneja el entrenador para completar un once que terminará de tomar forma en la práctica de fútbol de este jueves.

En medio de un panorama complicado por las bajas, la recuperación de los delanteros uruguayos representa una señal de alivio para un Boca que necesita recuperar peso ofensivo de cara a un compromiso exigente en Liniers.