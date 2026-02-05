Insólito: una avioneta pasó por la práctica de Vélez y dejó un fuerte mensaje en la previa del duelo ante Boca

“El desgaste en el día a día te lleva a encontrarte con cosas inesperadas que son difíciles de entender”, expresó el presidente, todavía sorprendido por la situación. Incluso contó que en un primer momento pensaron que el sonido provenía de un camión con megáfono.

“No lo podíamos creer. Pensamos que era uno de esos camiones con megáfono”, relató. El mensaje fue escuchado por los jugadores y el cuerpo técnico mientras desarrollaban la práctica.

Qué dijo el presidente de Vélez sobre el reclamo

Berlanga fue contundente al referirse al episodio y al contexto que lo rodea. “A lo mejor esta persona lo hizo como un chiste o estaba por algún político, pero hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando y diciéndoles a los jugadores que salgan campeones. Estaban los futbolistas y el cuerpo técnico. Así es muy difícil”, afirmó.

El malestar de algunos sectores de la hinchada está vinculado al mercado de pases. Vélez fue el equipo que menos incorporó, con la llegada de Lucas Robertone como única cara nueva, mientras que perdió a futbolistas importantes como Maher Carrizo y Tomás Galván.

De todos modos, el presidente buscó llevar tranquilidad y aseguró que “el cuerpo técnico está conforme con el plantel”. Además, remarcó: “Tenemos una secretaría técnica de lujo”.

Cómo llega Vélez al duelo con Boca

En lo deportivo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto recibirá a Boca el domingo a las 22.15 en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Fortín suma siete puntos hasta el momento, producto de dos victorias —ante Instituto y Talleres— y un empate frente a Independiente. Con ese arranque, buscará sostener su buen inicio cuando enfrente al Xeneize, en un partido que tendrá un clima especial después del inesperado mensaje que sobrevoló la práctica.