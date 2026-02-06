En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Exequiel Zeballos
PREOCUPACIÓN TOTAL

Duro golpe para Boca: cuántos partidos se perderá el Changuito Zeballos por su lesión

El extremo sufrió un desgarro grado II-III en el bíceps femoral izquierdo y estará varias semanas sin jugar, en medio de una delantera diezmada por las lesiones.

Duro golpe para Boca: cuántos partidos se perderá el Changuito Zeballos por su lesión

Boca recibió un duro golpe en la doble jornada de entrenamientos del miércoles. Exequiel Zeballos sufrió un desgarro grado II-III en el bíceps femoral izquierdo durante la práctica matutina y estará fuera de las canchas entre 30 y 45 días, según estimó el cuerpo médico del club.

Leé también El calvario ofensivo de Boca: cómo están los siete delanteros lesionados
el calvario ofensivo de boca: como estan los siete delanteros lesionados
image

El Changuito, que venía en un buen momento futbolístico, se perderá al menos seis partidos del Xeneize y se suma a una larga lista de delanteros lesionados que complican los planes de Claudio Úbeda en el arranque de la temporada.

La jornada fue negativa para el conjunto de la Ribera, ya que por la tarde también se lesionó Ander Herrera, quien sufrió una ruptura fibrilar de grado I en el recto anterior del muslo derecho.

Cómo se lesionó Zeballos y cuánto tiempo estará afuera

La lesión del delantero se produjo durante un ejercicio de uno contra uno, en el que los atacantes practican gambeta y definición ante los defensores. En ese momento, Zeballos sintió un fuerte pinchazo que lo obligó a abandonar la práctica de inmediato. Horas después, el parte médico confirmó el desgarro.

Por el grado de la lesión, el santiagueño estará de baja durante todo febrero y, posiblemente, durante los primeros días de marzo. El plazo estimado lo dejará afuera, al menos, de seis compromisos.

Los partidos que se perdería Zeballos por su lesión

  • Vélez (visitante) – 8 de febrero

  • Platense (local) – 15 de febrero

  • Racing (local) – 20 de febrero

  • Gimnasia de Chivilcoy (neutral) – 24 de febrero

  • Gimnasia de Mendoza (local) – 28 de febrero

  • Lanús (visitante) – 4 de marzo

Si los tiempos de recuperación se extienden, también podría ausentarse ante Central Córdoba, San Lorenzo y Unión, encuentros programados entre el 8 y el 15 de marzo.

Qué alternativas tiene Boca para reemplazarlo

La baja de Zeballos llega en un contexto complejo para Boca, que tiene a varios atacantes en la enfermería. De cara al duelo del próximo domingo ante Vélez, su reemplazante saldrá entre Kevin Zenón e Iker Zufiaurre, mientras que el juvenil Gonzalo Gelini se perfila para ser titular por el sector derecho.

Aunque Miguel Merentiel y Edinson Cavani se entrenaron a la par y podrían regresar a la convocatoria ante el Fortín, todavía llegan con poco rodaje. En tanto, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco y Carlos Palacios continúan recuperándose de sus respectivas molestias físicas.

Con este panorama, Úbeda deberá rearmar la ofensiva con opciones limitadas y varios juveniles, mientras espera la recuperación de los futbolistas lesionados. La ausencia del Changuito, una de las piezas más desequilibrantes del plantel, representa una baja sensible para un equipo que ya venía golpeado por las lesiones en ataque.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Exequiel Zeballos
Notas relacionadas
Alivio en Boca: la excelente noticia que recibió Claudio Úbeda de cara al partido ante Vélez
Insólito: una avioneta pasó por la práctica de Vélez y dejó un fuerte mensaje en la previa del duelo ante Boca
Preocupación total en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos y encendió las alarmas en el club

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar