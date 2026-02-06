Duro golpe para Boca: cuántos partidos se perderá el Changuito Zeballos por su lesión

Por el grado de la lesión, el santiagueño estará de baja durante todo febrero y, posiblemente, durante los primeros días de marzo. El plazo estimado lo dejará afuera, al menos, de seis compromisos.

Los partidos que se perdería Zeballos por su lesión

Vélez (visitante) – 8 de febrero

Platense (local) – 15 de febrero

Racing (local) – 20 de febrero

Gimnasia de Chivilcoy (neutral) – 24 de febrero

Gimnasia de Mendoza (local) – 28 de febrero

Lanús (visitante) – 4 de marzo

Si los tiempos de recuperación se extienden, también podría ausentarse ante Central Córdoba, San Lorenzo y Unión, encuentros programados entre el 8 y el 15 de marzo.

Qué alternativas tiene Boca para reemplazarlo

La baja de Zeballos llega en un contexto complejo para Boca, que tiene a varios atacantes en la enfermería. De cara al duelo del próximo domingo ante Vélez, su reemplazante saldrá entre Kevin Zenón e Iker Zufiaurre, mientras que el juvenil Gonzalo Gelini se perfila para ser titular por el sector derecho.

Aunque Miguel Merentiel y Edinson Cavani se entrenaron a la par y podrían regresar a la convocatoria ante el Fortín, todavía llegan con poco rodaje. En tanto, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco y Carlos Palacios continúan recuperándose de sus respectivas molestias físicas.

Con este panorama, Úbeda deberá rearmar la ofensiva con opciones limitadas y varios juveniles, mientras espera la recuperación de los futbolistas lesionados. La ausencia del Changuito, una de las piezas más desequilibrantes del plantel, representa una baja sensible para un equipo que ya venía golpeado por las lesiones en ataque.