Argelia ganó un partido agónico contra Jordania y Argentina clasificó como líder de grupo

Los resultados de otro día a pura emoción. #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 23, 2026

Con el primer puesto confirmado, el equipo de Scaloni ya conoce cuándo volverá a competir: será por los 16avos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al segundo ubicado del Grupo H.

El partido está programado para el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina, en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, una sede que podría transformarse en una verdadera localía para la Albiceleste por la cantidad de fanáticos que acompañan al equipo en Estados Unidos.

Una clasificación que llegó antes de lo esperado

El Mundial todavía tiene capítulos por escribir, pero Argentina ya consiguió una de las metas que suelen ser determinantes en este tipo de torneos: terminar primera en su grupo. En una Copa del Mundo con formatos más extensos y una competencia cada vez más pareja, cerrar la fase inicial en lo más alto permite evitar algunos cruces complejos y manejar mejor la planificación.

El cuerpo técnico encabezado por Scaloni observó con atención los partidos que definían el Grupo J y terminó recibiendo una combinación ideal. La victoria de Argelia sobre Jordania modificó el escenario y dejó a la Selección argentina en una posición privilegiada.

La Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos sabiendo que el resultado ya no cambiará su clasificación, lo que abre la puerta a realizar modificaciones en el equipo titular.

El próximo compromiso será ante Jordania el sábado 27 en Dallas, un partido que tendrá otro significado para el entrenador argentino. Con el primer puesto asegurado, Scaloni tendrá la posibilidad de preservar futbolistas, administrar cargas físicas y dar minutos a jugadores que vienen esperando su oportunidad.

En un torneo largo, donde cada detalle puede definir una eliminación o una clasificación, el descanso de algunos protagonistas puede convertirse en una diferencia importante.





Argelia suma tres puntos de oro en San Francisco. #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 23, 2026

El beneficio extra de terminar arriba

Más allá de la satisfacción deportiva, la ubicación final dentro del grupo también trae consecuencias fuera de la cancha. Argentina consiguió mantenerse en la costa este de Estados Unidos, una situación que podría favorecer su recorrido si continúa avanzando en el certamen.

Uno de los puntos clave será la distancia entre las sedes. En una Copa del Mundo organizada en un territorio tan extenso, los kilómetros de viaje pueden convertirse en un factor que afecte la recuperación de los jugadores.

Permanecer cerca de una misma región reduce los tiempos de traslado y permite una mejor preparación entre partidos, algo que los cuerpos técnicos suelen valorar especialmente durante las etapas decisivas.

Además, Miami es una de las ciudades con mayor presencia latinoamericana en Estados Unidos. Para Argentina, eso significa contar con un respaldo masivo de hinchas que podrían transformar cada partido en una fiesta celeste y blanca.

La conexión entre el equipo y sus seguidores fue una constante durante los últimos años, y el Mundial 2026 no parece ser una excepción. La expectativa alrededor de la Selección continúa creciendo y el apoyo desde las tribunas promete ser uno de los grandes protagonistas del torneo.

El rival todavía es una incógnita

Aunque Argentina ya conoce su lugar en el cuadro, todavía debe esperar para saber contra quién jugará en los 16avos de final. El rival saldrá del Grupo H, una zona que permanece abierta y que reúne a selecciones con posibilidades de avanzar.

Los equipos que aparecen como candidatos son:

España

Uruguay

Cabo Verde

Arabia Saudita

El equilibrio de ese grupo mantiene la definición en suspenso y obliga a la Selección argentina a esperar los últimos partidos antes de comenzar a preparar un plan específico.

Cada posible adversario presenta características diferentes. España llega con una tradición futbolística marcada y una generación de jugadores jóvenes de gran nivel. Uruguay representa siempre un desafío por su intensidad competitiva y su historia en Mundiales.

Por su parte, Cabo Verde aparece como una de las revelaciones del torneo, mientras que Arabia Saudita ya demostró en los últimos años que puede complicar a grandes selecciones.

Cuándo se conocerá al próximo rival de Argentina

La espera terminará el viernes 26 de junio, cuando se disputen los encuentros que definirán las posiciones del Grupo H.

Los partidos programados son:

Uruguay vs. España

Viernes 26 de junio a las 21 horas de Argentina.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Viernes 26 de junio a las 21 horas de Argentina.

Después de esos resultados quedará establecido quién será el adversario de la Selección argentina en la primera ronda eliminatoria.



