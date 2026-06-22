Lionel Messi superó a Klose y es el máximo goleador de la historia de los Mundiales: cuántos goles hizo

1. Lionel Messi (ARG): 18 goles en 28 partidos (promedio de 0,64)

2. Miroslav Klose (GER): 16 goles en 24 partidos (promedio de 0,67)

3. Ronaldo Nazário (BRA): 15 goles en 19 partidos (promedio de 0,79)

4. Gerd Müller (GER): 14 goles en 13 partidos (promedio de 1,08)

4. Kylian Mbappé (FRA): 14 goles en 15 partidos (promedio de 0,93)

6. Just Fontaine (FRA): 13 goles en 6 partidos (promedio de 2,17)

7. Pelé (BRA): 12 goles en 14 partidos (promedio de 0,86)

Qué posibilidades tiene Kylian Mbappé de alcanzar el récord de Lionel Messi

La competencia palmo a palmo con las nuevas generaciones promete mantener viva la batalla estadística. Kylian Mbappé es el principal candidato a disputarle la marca al argentino, acumulando 14 goles en apenas 15 partidos mundialistas. El atacante francés, que venía de registrar cuatro tantos en Rusia 2018 y ocho en Qatar 2022, debutó este mismo martes en la edición 20'26 marcando un doblete frente a Senegal en el Grupo I, manteniéndose a la expectativa y con proyección de seguir sumando a sus 27 años.

Qué otro récord histórico de goles consecutivos igualó Lionel Messi en el Mundial 2026

El doblete ante los austríacos trajo aparejada otra marca de regularidad mítica que se mantenía inalcanzable desde hace más de cinco décadas. Con su tanto de este lunes, Lionel Messi encadena seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo, igualando el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).

La espectacular racha goleadora del astro rosarino en la máxima cita se compone de la siguiente lista de partidos: