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LEYENDA ABSOLUTA

Lionel Messi superó a Klose y es el máximo goleador de la historia de los Mundiales: cuántos goles hizo

El astro argentino brilló con un doblete en el triunfo 2-0 ante el conjunto europeo en Dallas y se convirtió en el máximo goleador histórico en Mundiales. Además, encadenó su sexto partido consecutivo anotando.

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Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

La historia de las Copas del Mundo tiene un nuevo y definitivo rey del gol. Lionel Messi superó a Miroslav Klose y quedó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 festejos en 28 partidos disputados. El capitán de la Selección Argentina, que venía de alcanzar al atacante alemán gracias a su hat-trick en el debut ante Argelia, logró adueñarse del trono en soledad al convertir un doblete en el triunfo 2-0 ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, una marca descomunal que consiguió reponiéndose incluso de un penal malogrado en el inicio de ese mismo encuentro.

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El exdelantero de la Selección argentina aprovechó la previa del partido por el Mundial para enviarle un saludo a los familiares de Lionel Messi. (Foto: archivo)

La construcción de este hito definitivo se gestó de forma acelerada en el inicio de la cita en Norteamérica. En la primera jornada, el "Diez" anotó tres tantos frente a Argelia (primero con un zurdazo desde afuera del área, luego al empujar la pelota tras un rebote y el tercero con su clásico remate desde la medialuna) para superar a Gerd Müller, a Kylian Mbappé e igualar la línea de Klose, quien cosechó sus 16 conquistas a lo largo de cuatro ediciones (cinco en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014). Con sus dos nuevos gritos en Dallas, dejó definitivamente atrás al alemán y sigue estirando una ventaja histórica.

A pesar de la magnitud de la hazaña, el capitán prefirió mantener los pies sobre la tierra. "Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé está ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", declaró Messi con total humildad en la zona mixta tras el partido.

Cómo quedó la lista de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Tras la jornada de este lunes, la tabla histórica de artilleros de la Copa Mundial de la FIFA se reconfiguró de la siguiente manera en sus posiciones de vanguardia:

  • 1. Lionel Messi (ARG): 18 goles en 28 partidos (promedio de 0,64)

  • 2. Miroslav Klose (GER): 16 goles en 24 partidos (promedio de 0,67)

  • 3. Ronaldo Nazário (BRA): 15 goles en 19 partidos (promedio de 0,79)

  • 4. Gerd Müller (GER): 14 goles en 13 partidos (promedio de 1,08)

  • 4. Kylian Mbappé (FRA): 14 goles en 15 partidos (promedio de 0,93)

  • 6. Just Fontaine (FRA): 13 goles en 6 partidos (promedio de 2,17)

  • 7. Pelé (BRA): 12 goles en 14 partidos (promedio de 0,86)

Qué posibilidades tiene Kylian Mbappé de alcanzar el récord de Lionel Messi

La competencia palmo a palmo con las nuevas generaciones promete mantener viva la batalla estadística. Kylian Mbappé es el principal candidato a disputarle la marca al argentino, acumulando 14 goles en apenas 15 partidos mundialistas. El atacante francés, que venía de registrar cuatro tantos en Rusia 2018 y ocho en Qatar 2022, debutó este mismo martes en la edición 20'26 marcando un doblete frente a Senegal en el Grupo I, manteniéndose a la expectativa y con proyección de seguir sumando a sus 27 años.

Qué otro récord histórico de goles consecutivos igualó Lionel Messi en el Mundial 2026

El doblete ante los austríacos trajo aparejada otra marca de regularidad mítica que se mantenía inalcanzable desde hace más de cinco décadas. Con su tanto de este lunes, Lionel Messi encadena seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo, igualando el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).

La espectacular racha goleadora del astro rosarino en la máxima cita se compone de la siguiente lista de partidos:

  • 1. vs. Australia (3/12/2022) - Octavos de final de Qatar 2022.

  • 2. vs. Países Bajos (9/12/2022) - Cuartos de final de Qatar 2022.

  • 3. vs. Croacia (13/12/2022) - Semifinal de Qatar 2022.

  • 4. vs. Francia (18/12/2022) - Final de Qatar 2022.

  • 5. vs. Argelia (16/06/2026) - Fase de grupos de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

  • 6. vs. Austria (22/06/2026) - Fase de grupos de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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