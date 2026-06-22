Guerra declarada: Ángel de Brito confirmó que Florencia Peña iniciará acciones legales contra Luzu TV

De Brito, por su parte, aclaró cuál es el planteo de la actriz: "Quiero hacer una salvedad. Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato: 'Echame, pero pagame hasta diciembre'".

Y cerró con una advertencia sobre los próximos pasos: "Si no le pagan el contrato, a la brevedad, va la carta documento".

Cómo fue la charla entre Florencia Peña y Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV

La tormenta mediática que se desató tras el error de Florencia Peña y la producción de El show del verano en Luzu TV al anunciar equivocadamente la muerte del padre de Lionel Messi sigue generando repercusiones. El último viernes, Nico Occhiato abrió Nadie dice nada con un breve comentario sobre el tema, evitando mencionar tanto a la actriz como a los productores, y mucho menos a la familia del futbolista.

Como responsable del canal de streaming, Occhiato se limitó a señalar que la situación estaba resuelta, que había pedido disculpas a quienes correspondía y que los despidos fueron decisiones que debió tomar en su rol de cabeza de la empresa.

En paralelo, desde Intrusos (América TV) buscaron la palabra de Florencia para conocer cómo se encontraba a 24 horas del escándalo. La actriz intentó transmitir calma, aunque dejó en claro que hubiera manejado las cosas de manera distinta a Occhiato. "Yo hablé con todos. Hablé con mi productora que banco a muerte. Ellos están muy tristes por todo lo que pasó. Yo no quiero echar culpas porque las cosas se dan como una concatenación de errores que deriva en lo que pasó. Todos tuvimos parte de culpa. Es más, les juro por mi vida, cuando salí del aire pedí que no los echaran", aseguró Peña, aunque reconoció que Occhiato "no le dio bola".

Consultada por Paula Varela sobre si le molestó la actitud de Nicolás, Peña fue clara. "Yo abrazo mucho a mi gente. Pero esa soy yo. Yo banco y defiendo. Obviamente nadie va a defenderme por el error que yo cometí y eso está claro. Yo no estoy pidiendo que alguien diga 'che, Florencia no hizo nada'", expresó con visible emoción.

Rodrigo Lussich intervino para remarcar la falta de empatía de Occhiato en su descargo público. "Yo siempre cuando pienso en cómo educo a mis hijos, siempre pienso 'uno puede equivocarse, lo importante es lo que uno hace con esa equivocación', la reparación es lo que nos hace personas", señaló, marcando su diferencia con el accionar del empresario.

Adrián Pallares sumó otra mirada: destacó que Luzu siempre se mostró como un grupo de amigos que se divierten juntos, pero que esa imagen se quebró cuando Occhiato actuó como un patrón. Peña, por su parte, reconoció: "Yo creo que ahora todos vamos a respirar. Yo también fui impulsiva al decir 'doy un paso al costado, respiremos'. Fue algo que les dije mucho en las charlas que tuvimos ayer, pero también porque soy más grande y ya he pasado por muchas de estas".

Finalmente, la actriz confesó que sigue afectada por lo ocurrido: "Porque nunca le quiero hacer mal a nadie, no es mi intención. Cuando lo hago en el ámbito privado, soy la primera en pedir disculpas y mis hijos saben que es así, y ellos aprendieron a pedir perdón también". Y cerró con un mensaje de dolor y cansancio: "Lo que quiero decir es que no hubiera querido que nadie se sienta herido, lastimado por mis palabras… estoy cansada de tanta embestida".