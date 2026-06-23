A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
MOLESTA

Titi fue eliminada de Gran Hermano y lanzó munición pesada antes de irse: "Dejan mucho que desear"

Titi fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada y se despidió con una frase contundente antes de irse de la casa.

23 jun 2026, 00:20
Banner seguínos en google Primicias Ya
titi gran hermano
titi gran hermano

La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo cargada de tensión, emociones cruzadas y un desenlace que promete seguir dando que hablar dentro de la casa. En uno de los versus más importantes de la temporada, Titi y Solange quedaron cara a cara en una definición que mantuvo en vilo a los participantes y a los seguidores del reality.

Minutos antes de las 23.30, Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa más famosa del país para comunicar la decisión del público. Tras varios instantes de expectativa, el conductor anunció que Titi debía abandonar la competencia, poniendo fin a su recorrido en el juego.

Leé también

Nigro desató la furia por un comentario sobre Messi en Gran Hermano: "Expulsión por antipatria"

nigro desato la furia por un comentario sobre messi en gran hermano: expulsion por antipatria

La noticia impactó de lleno en los participantes. Mientras Yipio, Manuel, Juanicar y Andrea del Boca no pudieron ocultar la tristeza y mostraron rostros de desilusión por la salida de su compañera, del otro lado se vivió una escena completamente distinta. Cinzia y Charlotte Caniggia celebraron con risas, gritos y abrazos la continuidad de Solange en el reality.

Luego de despedirse uno por uno de sus compañeros, Titi se dirigió al patio para atravesar la puerta de salida y dejar definitivamente la casa. Antes de que se fuera, Andrea le dedicó unas sentidas palabras de aliento: "Rompela afuera, Titi".

Ya en los instantes finales, la participante aprovechó para dejar un mensaje que no pasó desapercibido y que pareció contener algunas indirectas hacia ciertos jugadores.

"Los amo a algunos, no a todos", expresó en primer lugar. Y, lejos de quedarse ahí, profundizó su postura: "Los quiero y espero que Manu, Andrea, Juan y Yipio lleguen lo más lejos posible, que lo ganen. Siempre dije qué tipo de juego no tolero, no me gusta, lo mantengo y hay muchas personas que dejan mucho que desear. Somos personas jugando, no solo somos jugadores".

Con esas palabras, Titi cerró su paso por el reality, dejando en claro cuáles fueron sus afinidades dentro de la casa y marcando diferencias con algunas estrategias que, según manifestó durante toda la competencia, nunca estuvo dispuesta a aceptar. Su salida reconfigura el tablero del reality y deja abiertas nuevas tensiones entre los grupos que se disputan el protagonismo en la recta decisiva del juego.

Cuál fue la frase con la que Andrea del Boca se despachó contra Solange en el confesionario de Gran Hermano

El último miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se definió una de las placas más intensas de la temporada, con siete participantes en la cuerda floja: Titi, Campanita, Cinzia, Manu, Tamara, Emanuel y Sol quedaron en riesgo tras la votación.

La tensión se apoderó de la casa, ya que varios de los nominados vienen siendo protagonistas de disputas y estrategias que marcaron el rumbo del juego en las últimas semanas.

En la instancia previa, Andrea del Boca pasó por el confesionario y no dudó en apuntar contra su principal rival dentro del reality. Con dureza, lanzó palabras que sorprendieron a todos: "PPR. Voto a Sol, perdón. Tengo que decir el nombre: a Sol. Porque es patética, piojo resucitado. Para hacerlo más cortito".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto