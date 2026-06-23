Titi fue eliminada de Gran Hermano y lanzó munición pesada antes de irse: "Dejan mucho que desear"

Ya en los instantes finales, la participante aprovechó para dejar un mensaje que no pasó desapercibido y que pareció contener algunas indirectas hacia ciertos jugadores.

"Los amo a algunos, no a todos", expresó en primer lugar. Y, lejos de quedarse ahí, profundizó su postura: "Los quiero y espero que Manu, Andrea, Juan y Yipio lleguen lo más lejos posible, que lo ganen. Siempre dije qué tipo de juego no tolero, no me gusta, lo mantengo y hay muchas personas que dejan mucho que desear. Somos personas jugando, no solo somos jugadores".

Con esas palabras, Titi cerró su paso por el reality, dejando en claro cuáles fueron sus afinidades dentro de la casa y marcando diferencias con algunas estrategias que, según manifestó durante toda la competencia, nunca estuvo dispuesta a aceptar. Su salida reconfigura el tablero del reality y deja abiertas nuevas tensiones entre los grupos que se disputan el protagonismo en la recta decisiva del juego.

Cuál fue la frase con la que Andrea del Boca se despachó contra Solange en el confesionario de Gran Hermano

El último miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se definió una de las placas más intensas de la temporada, con siete participantes en la cuerda floja: Titi, Campanita, Cinzia, Manu, Tamara, Emanuel y Sol quedaron en riesgo tras la votación.

La tensión se apoderó de la casa, ya que varios de los nominados vienen siendo protagonistas de disputas y estrategias que marcaron el rumbo del juego en las últimas semanas.

En la instancia previa, Andrea del Boca pasó por el confesionario y no dudó en apuntar contra su principal rival dentro del reality. Con dureza, lanzó palabras que sorprendieron a todos: "PPR. Voto a Sol, perdón. Tengo que decir el nombre: a Sol. Porque es patética, piojo resucitado. Para hacerlo más cortito".