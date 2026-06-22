En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Messi
MUNDIAL 2026

Scaloni, en conferencia: el "golpe" por el penal errado, la preocupación por el "Cuti" y el posible recambio ante Jordania

El entrenador de la Selección argentina destacó una vez más al capitán tras la victoria frente a Austria, se refirió al estado físico del defensor y dejó abierta la puerta a una rotación en el último partido de la fase de grupos.

Banner Seguinos en google DESK
El análisis de Scaloni tras el partido contra Austria. (Foto: Reuters).

El análisis de Scaloni tras el partido contra Austria. (Foto: Reuters).

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evaluó el martes a la tarde el desempeño de la albiceleste ante Austria tras el triunfo. Volvió a elogiar al capitán Lionel Messi, indicó que en las próximas horas se realizarán estudios a Cristian "Cuti" Romero para conocer el alcance del golpe que tuvo durante el encuentro y dio indicios sobre el posible recambio para el último partido ante Jordania.

Leé también Scaloni habló en conferencia antes del debut: la situación de Dibu Martínez y el misterio del once titular ante Argelia
scaloni hablo en conferencia antes del debut: la situacion de dibu martinez y el misterio del once titular ante argelia

Respecto al partido de Messi, Scaloni manifestó que "la imagen habrá sido la misma de siempre" tras los dos goles del astro argentino que hoy superó al alemán Klose como máximo goleador en mundiales. "El partido estaba complicado, nos dio esa tranquilidad que necesitábamos a poco del final", manifestó sobre el segundo tanto. "No sé más que decir, no sé... hasta cansa", dijo sobre el partido de la Pulga.

"Incluso hoy cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, inclusive robó pelotas...", elogió el trabajo defensivo de Messi.

En cuanto al penal errado por el diez argentino, sostuvo que "sentimos la sensación que si hacíamos ese gol iba a ser diferente" y señaló que "el equipo lo hizo otra vez" al volver al partido después de desperdiciar la chance de gol.

"Pasamos unos minutos donde parecía que no pasaba nada", opinó sobre los minutos posteriores al penal. Además, reconoció que esa falla fue "un golpe" para el seleccionado aunque analizó que después "cuando se activa Leo, se activan todos".

"Había cosas por mejorar, cuando éramos pacientes moviendo la pelota de un lado para el otro, encontrábamos los pases", explicó sobre lo que le transmitieron al equipo junto a sus ayudantes de campo en la pausa de hidratación. Al respecto, agregó que "no había que apresurarse si tenía que durar dos minutos la jugada, que dure".

El análisis de los primeros dos partidos del Mundial

"No teníamos la pelota. Sabemos sufrir, ese es un mérito del equipo, más allá de que se puede hacer mejor", planteó sobre el partido y elogió que Austria "es un rival duro, complicado, que tiene mucha altura, físico". "No podíamos descuidarnos", acotó y agregó que se encuentra "contento por habernos clasificado".

"Fueron dos partidos complicados", analizó sobre los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Argelia y Austria. "Para mí, fue bastante similar el partido, con un rival que tiene jugadores de jerarquía", planteó sobre Austria y descartó que Argentina haya tenido un partido un escalón por debajo que el del inicio del Mundial. "La sensación es que cuando el equipo no tiene la pelota, no nos gusta", precisó sobre el partido de hoy.

El posible candidato al título

Respecto a lo visto hasta ahora en la Copa del Mundo, evaluó que "hoy el estado físico y el estado emocional juega bastante". "Ganando todo es más fácil", adelantó sobre el trabajo de la semana.

"Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo, el Mundial este no va por los jugadores que tenga cada selección", señaló y lanzó su análisis sobre un posible futuro ganador de la competición: "Algunas de las (selecciones) consideradas grandes va a ganar, vamos a estar en la pelea pero va a ser duro para todos".

La preocupación por el "Cuti" Romero

Consultado en la conferencia de prensa por los tres centrales que jugaron hasta ahora en el Mundial, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero, el director técnico manifestó: "Licha siempre ha sido importante, cuando no era titular y jugaba Ota (Otamendi)".

"Entre ellos tres son los que arman la retaguardia y nos han dado muchísima seguridad. Nos pone contento el ingreso de Ota, que nos dio esa agresividad, que siempre nos da".

En cuanto a la salida de Cuti Romero del partido por un golpe en la misma rodilla que había sufrido su última lesión, Scaloni indicó: "No sabemos el alcance de su tema, es algo que venía teniendo, esperemos que no sea nada".

El planteo contra Jordania: ¿Argentina sale con cambios?

Respecto a la victoria sobre Austria en miras al encuentro con Jordania, Scaloni planteó que pese a estar clasificados a la siguiente ronda "no nos cambia nada". Sin embargo, agregó que el cuerpo técnico mirará el partido entre Argelia y Jordania: "Veremos el resultado". De esa manera, dejó la puerta abierta para que un resultado en el que Jordania pierda puntos y no corra riesgo el primer lugar en el grupo abra la posibilidad al recambio en la formación.

"La idea es que jueguen la mayoría, lo merecen", reconoció.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Messi Cuti Romero Mundial 2026
Notas relacionadas
Scaloni ya tiene el equipo contra Argelia: una sorpresa y un debut entre los 11 titulares de la Selección
La categórica definición de Scaloni tras los tres goles de Messi: "Hasta que él quiera va a ser el mejor"
La dolorosa enfermedad que sufrió Scaloni: por qué se produce y cuáles son los síntomas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar