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Argentina copó Atlanta: el inolvidable banderazo de los hinchas antes de la semifinal contra Inglaterra

Los fanáticos realizaron una multitudinaria manifestación de afecto y fe para alentar al equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi, que buscará un lugar en la final ante España.

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El impresionante banderazo de los hinchas antes de la semifinal contra Inglaterra. (Foto: Reuters).

El impresionante banderazo de los hinchas antes de la semifinal contra Inglaterra. (Foto: Reuters).

Miles de hinchas argentinos volvieron a teñir de celeste y blanco las calles de Estados Unidos en la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Pese a la lluvia, los fanáticos realizaron un multitudinario banderazo en Atlanta para alentar al equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi, que buscará un lugar en la final ante España.

Leé también La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá una restricción especial: no se podrá ingresar con banderas de Malvinas
Las autoridades indicaron que tampoco podrán ingresar elementos con mensajes políticos, de odio o de intolerancia racial y religiosa. (Foto: Reuters)

Con banderas de clubes de todo el país, canciones, homenajes a Diego Maradona y un fuerte operativo de seguridad, la ciudad estadounidense vivió una auténtica fiesta argentina.

La lluvia no impidió que miles de simpatizantes se reunieran en las calles de Atlanta para brindar el tradicional apoyo a la Selección argentina antes del partido más esperado del Mundial 2026.

Las imágenes mostraron una marea celeste y blanca con banderas llegadas desde distintos puntos del país. Hubo trapos de clubes como Temperley, Banfield, Central y Lanús, entre otros y además de insignias de provincias y ciudades como Ushuaia y La Rioja, entre muchas otras.

Como ya es una tradición en cada cita mundialista, también hubo numerosas banderas con la imagen de Diego Armando Maradona, muchas de ellas acompañadas por Lionel Messi, la Copa del Mundo y referencias a las Islas Malvinas.

Los cantos contra Inglaterra y el sueño de otra final

El clima de fiesta estuvo acompañado por los clásicos cánticos de la hinchada argentina. Uno de los más repetidos fue: "Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar".

"El que no salta es un ingl&eacute;s", fue el c&aacute;ntico que m&aacute;s se escuch&oacute; en el banderazo de la previa del partido de semifinal entre Argentina y los europeos. (Foto: Reuters).

"El que no salta es un inglés", fue el cántico que más se escuchó en el banderazo de la previa del partido de semifinal entre Argentina y los europeos. (Foto: Reuters).

Luego llegaron las canciones dedicadas a Brasil y, como ocurre cada vez que ambos seleccionados se enfrentan, también aparecieron los tradicionales cánticos dirigidos a Inglaterra. Entre ellos sonó con fuerza: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés".

Fuerte operativo de seguridad para Argentina vs. Inglaterra

El banderazo contó con una importante presencia policial. Además de efectivos de seguridad, participaron unidades de la patrulla K9, que recorrieron el lugar junto a cientos de agentes encargados de controlar el desarrollo de la concentración.

Las autoridades estadounidenses prepararon un operativo especial para el encuentro, considerado de alto riesgo por la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra. Para el partido habrá más de 1.600 agentes policiales desplegados en el Mercedes-Benz Stadium y se prohibirá el ingreso con banderas, carteles o mensajes de contenido político o provocativo, incluyendo aquellos relacionados con las Islas Malvinas.

Scaloni prueba el equipo para enfrentar a Inglaterra

Mientras los hinchas copaban las calles de Atlanta, Lionel Scaloni encabezó el último entrenamiento antes de la semifinal. El entrenador ensayó distintas variantes respecto del equipo que eliminó a Suiza en cuartos de final.

Durante la práctica formó con:

  • Emiliano "Dibu" Martínez.
  • Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Giuliano Simeone.
  • Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.
  • Julián Álvarez y Lionel Messi.

La principal novedad fue la presencia de Otamendi junto al Cuti Romero y Lisandro Martínez, además del rol de Giuliano Simeone como carrilero por la izquierda.

Las principales dudas pasan por la presencia de Rodrigo De Paul, que pelea un lugar con Enzo Fernández, y por el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel mantienen una disputa por la titularidad.

La Selección llega a la semifinal con una campaña perfecta. En la fase de grupos venció a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Luego eliminó a Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1) para instalarse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Ahora intentará superar a Inglaterra para meterse en una nueva final, donde ya espera España, que derrotó 2-0 a Francia.

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