La fuerte crisis de Juanicar tras la salida de Manuel de Gran Hermano: "No sé cómo seguir"

El dolor también quedó reflejado durante una charla en la cabina del streaming, donde volvió a abrir su corazón frente a Yipio. "Va a ser muy difícil y voy a hacer lo imposible para poder seguir acá", aseguró.

Ante la angustia de su compañero, Yipio intentó darle contención con una reflexión que resumió el clima del momento: "Necesito recordar que no murió porque a veces parece que sí".

Cuál fue la polémica declaración de Manuel sobre Zoe Bogach tras su salida de Gran Hermano

La última eliminación de Gran Hermano tuvo como protagonistas a Manuel Ibero y Luana Fernández, en una definición ajustada que terminó dejando al joven fuera de la casa. Apenas cruzó la puerta, se encontró cara a cara con Santiago del Moro en el streaming La Cumbre, donde se le recordó una de las frases más controversiales que había pronunciado durante su estadía en el reality.

En ese espacio, Santiago Tato Algorta lo interpeló directamente sobre un comentario suyo que, según se interpretó, estaba vinculado a su expareja Zoe Bogach, relación que había terminado el año pasado en medio de un fuerte escándalo mediático.

"Te quiero preguntar por una frase que fue la que más ruido generó en toda la edición. Dijiste que 'cuando alguien es manipulado es culpa de esa persona porque se deja manipular', es una frase muy polémica que hizo mucho ruido hablando en contexto de la situación con Zoe", le señaló el uruguayo.

La reacción de Manuel fue de desconcierto, al no recordar con claridad ese momento dentro de la casa: "Ah, ¿estaba hablando de lo de Zoe y por eso tuve el DAR por esa frase termina siendo?".

Del Moro intervino para refrescarle la memoria: "Tuviste el DAR por varias cosas. También dijiste que vos ibas a Gran Hermano a sacarte el mote del 'exnovio de...'".

El ex participante intentó explicar su postura: "Para mí si te manipula una persona, sí, es porque te estás dejando manipular. A ver: Pinco me manipulaba un montón de veces para que le diera helado o para que hiciera tal cosa, y se lo permitía porque era Pincoya", sostuvo, dejando en claro que su frase no buscaba minimizar sino ejemplificar.

Tato insistió en el contrapunto: "¿Pero no creés que quien es manipulado es una víctima?". A lo que Manu respondió: "Sí, obviamente. Depende de si la intención termina siendo manipular, ahí lo que se juzga es la intención: si yo quiero ir a manipularte a vos, ahí sí".

Algorta retrucó: "Pasa que si es manipulación, es con intención". Y Manuel cerró el intercambio con una reflexión: "No, a veces estás manipulando y no te das cuenta. Movés hilos de cosas que no te das cuenta".