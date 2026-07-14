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Se conoció la importante decisión de Andrea del Boca tras su paso por Gran Hermano

Ángel de Brito reveló que hará Andrea del Boca tras su participación en Gran Hermano. Según contó, una vez que finalice su recorrida por los programas del reality, la actriz tomará una importante decisión sobre su futuro profesional.

14 jul 2026, 23:06
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Se conoció la importante decisión de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano

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La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin luego de que la producción le recomendara abandonar la competencia. La decisión estuvo vinculada al delicado estado de salud de su madre, una situación que fue comunicada por su hija, Anna del Boca, quien le advirtió que su abuela necesitaba de su presencia.

Con 95 años, Ana María Castro siempre fue una prioridad para la actriz. De hecho, antes de ingresar al reality había dejado en claro que, ante cualquier complicación familiar, no dudaría en dejar la casa para acompañarla. Finalmente, esa situación se presentó y Andrea cumplió con lo que había anticipado.

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Tras su salida, la actriz inició una recorrida por los distintos programas vinculados al reality, aunque todo indica que, una vez finalice ese circuito de entrevistas, dará un giro en su agenda y encarará nuevos proyectos.

Quien dio los detalles fue Ángel de Brito en su programa de Bondi, Ángel Responde.Me la piden mucho para que venga a LAM o a Bondi, yo no tengo ningún problema, me encantaría que venga, pero no contesta los mensajes”.

A la producción de LAM le dijeron que va a hacer primero las notas de Telefe y que después va a desaparecer de los medios”, subrayó el conductor sobre los pasos a seguir.

No, la imagen la tiene sucia igual. No le sirvió para nada, mucha gente piensa que es muy berrera lo que hizo entrando a la casa. Yo no tengo prejuicios con los realities, saben que Gran Hermano me encanta, pero la imagen no la limpió”, concluyó Ángel de manera contundente.

Qué dijo Andrea del Boca de Eduardo Carrera

Tras abandonar el programa, Andrea del Boca fue invitada a La noche de los ex (Telefe) y los panelistas le preguntaron por la posibilidad de darle una oportunidad a Eduardo Carrera lejos de las cámaras: “El primero de esta generación dorada fue Eduardo y Andrea. Ahora que están afuera, ¿podrías aunque sea salir a comer con él?".

La pregunta sorprendió a la actriz, que reaccionó entre risas y se tapó la cara con las manos. En medio del divertido momento, Nacho Castañares fue por más y quiso saber si el participante había intentado acercarse una vez terminado el reality. “¿Es cierto que te fue a ver al hotel?”, lanzó.

No, no sé nada. No, aparte, la verdad es que estoy un poco aislada. Él decía que era el Paul Newman argentino”, respondió Andrea sin perder el humor y explicando su situación actual.

Más adelante, la actriz volvió a referirse al acercamiento que tuvieron dentro de la casa y dejó en claro que el vínculo nunca terminó de prosperar. “Lo intenté y todo, pero no arrancaba. Arranca o no arranca”, comentó entre risas.

Sin embargo, la insistencia del panel continuó y Romina Uhrig quiso saber si, fuera del reality, Eduardo todavía tenía posibilidades de conquistarla: “Andre, si te busca ahora afuera, ¿tiene chance? Una, aunque sea invitarte a cenar, ¿qué le decís? Porque él está muy enganchado”.

Lejos de alimentar las expectativas, Andrea dejó una respuesta que sonó definitiva y aclaró cuál es su postura. “A ver, yo ya estoy fuera de juego, o sea que yo puedo sentarme a cenar, hasta tomar un café con Sol, mirá lo que te digo”, sentenció.

     

 

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