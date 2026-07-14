Se conoció la importante decisión de Andrea del Boca tras su paso por Gran Hermano

“A la producción de LAM le dijeron que va a hacer primero las notas de Telefe y que después va a desaparecer de los medios”, subrayó el conductor sobre los pasos a seguir.

“No, la imagen la tiene sucia igual. No le sirvió para nada, mucha gente piensa que es muy berrera lo que hizo entrando a la casa. Yo no tengo prejuicios con los realities, saben que Gran Hermano me encanta, pero la imagen no la limpió”, concluyó Ángel de manera contundente.

Qué dijo Andrea del Boca de Eduardo Carrera

Tras abandonar el programa, Andrea del Boca fue invitada a La noche de los ex (Telefe) y los panelistas le preguntaron por la posibilidad de darle una oportunidad a Eduardo Carrera lejos de las cámaras: “El primero de esta generación dorada fue Eduardo y Andrea. Ahora que están afuera, ¿podrías aunque sea salir a comer con él?".

La pregunta sorprendió a la actriz, que reaccionó entre risas y se tapó la cara con las manos. En medio del divertido momento, Nacho Castañares fue por más y quiso saber si el participante había intentado acercarse una vez terminado el reality. “¿Es cierto que te fue a ver al hotel?”, lanzó.

No, no sé nada. No, aparte, la verdad es que estoy un poco aislada. Él decía que era el Paul Newman argentino”, respondió Andrea sin perder el humor y explicando su situación actual.

Más adelante, la actriz volvió a referirse al acercamiento que tuvieron dentro de la casa y dejó en claro que el vínculo nunca terminó de prosperar. “Lo intenté y todo, pero no arrancaba. Arranca o no arranca”, comentó entre risas.

Sin embargo, la insistencia del panel continuó y Romina Uhrig quiso saber si, fuera del reality, Eduardo todavía tenía posibilidades de conquistarla: “Andre, si te busca ahora afuera, ¿tiene chance? Una, aunque sea invitarte a cenar, ¿qué le decís? Porque él está muy enganchado”.

Lejos de alimentar las expectativas, Andrea dejó una respuesta que sonó definitiva y aclaró cuál es su postura. “A ver, yo ya estoy fuera de juego, o sea que yo puedo sentarme a cenar, hasta tomar un café con Sol, mirá lo que te digo”, sentenció.