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El llamativo mensaje de la embajada británica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La cuenta oficial de la diplomacia inglesa palpitó el duelo que va a definir a uno de los finalistas de la Copa del Mundo. “Celebrar de forma elegante y punto", destaca el texto.

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El llamativo mensaje de la embajada británica antes de la semifinal. (Foto: archivo)

El llamativo mensaje de la embajada británica antes de la semifinal. (Foto: archivo)

A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la embajada británica en Buenos Aires sorprendió con un mensaje cargado de humor en redes sociales. El organismo diplomático inglés publicó en sus redes sociales un supuesto "memo" dirigido al community manager del organismo.

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(Foto: Reuters).

El encuentro, que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, vuelve a estar rodeado por la histórica rivalidad entre ambos países, aunque distintas instituciones insistieron en separar el fútbol del conflicto por la soberanía de las islas.

La embajada del Reino Unido apeló al humor para sumarse a la previa del partido y publicó en sus redes sociales un supuesto "memo" dirigido al community manager del organismo.

"Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes", comienza el mensaje.

Luego aparecen las instrucciones que debería seguir según el resultado de la semifinal. "En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto", destaca el mensaje.

"En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes", agregó el texto.

El detalle que más repercusión generó fue el cierre del texto, donde utilizaron una expresión en inglés inspirada en un clásico modismo argentino. "El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford: the oven is not ready for buns."

La frase traduce literalmente el dicho popular "el horno no está para bollos", utilizado habitualmente para describir situaciones delicadas o tensas.

El pedido de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal

En paralelo, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado en el que pidió que el partido sea entendido únicamente como un acontecimiento deportivo.

La entidad recordó que el enfrentamiento con Inglaterra posee una carga histórica por la Guerra de Malvinas y el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, pero aclaró que no debe interpretarse como una revancha del conflicto bélico de 1982. "El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", sostuvo la organización.

Además, remarcó que el reclamo argentino continúa por los canales diplomáticos y llamó a mantener viva la causa "sin caer en la xenofobia ni en el odio".

La emajada inglesa en Argentina. (Foto: archivo)

La emajada inglesa en Argentina. (Foto: archivo)

Mundial 2026: no permitirán ingresar con banderas o imágenes de las Islas Malvinas

En la previa del encuentro también se confirmó un importante operativo de seguridad en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sede de la semifinal.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, informó que el partido fue catalogado como de alto riesgo y contará con alrededor de 1.600 efectivos policiales.

La decisión fue adoptada luego de una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial de Leesburg, Virginia, de la que participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, además de las delegaciones de seguridad de Argentina e Inglaterra.

Entre las medidas anunciadas se definió que:

  • Los hinchas argentinos ingresarán al estadio por la Puerta 4.
  • Los simpatizantes ingleses lo harán por la Puerta 3, para evitar cruces en los accesos.

Monteoliva también confirmó que estará prohibido ingresar con carteles, banderas o cualquier elemento con mensajes políticos, raciales o considerados provocativos. Aunque no mencionó expresamente a las Islas Malvinas, dio a entender que la restricción alcanza a las banderas o imágenes vinculadas con el reclamo de soberanía argentino.

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