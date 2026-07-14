Scaloni pone lo "mejor" contra Inglaterra: el debate sobre cambiar o mantener el equipo para la semifinal

Ya instalado en Atlanta, Scaloni volvió a mantener el hermetismo. En el entrenamiento abierto a la prensa repartió pecheras entre habituales titulares y posibles alternativas como Nicolás González, Giuliano Simeone y Exequiel Palacios, aunque ese detalle no suele se del todo determinante para la formación definitiva.

Más allá de las pruebas, una certeza atraviesa la preparación argentina: el entrenador no quedó conforme con la actuación frente a Suiza. El propio Scaloni reconoció tras ese partido que había sido la presentación más floja del equipo en el Mundial, por lo que durante estos días buscó alternativas para recuperar el equilibrio y la intensidad.

Las posibilidades que se barajan

Si finalmente apuesta por una defensa con cinco futbolistas, Otamendi podría ingresar por un volante, con De Paul como principal candidato a dejar el equipo. Sin embargo, tampoco se descartan modificaciones manteniendo la línea de cuatro con Otamendi en cancha, Licha Martínez corrido de lateral izquierdo y el que saldría sería Nicolás Tagliafico.

Por otro lado, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel continúan disputándose el lateral derecho, mientras que Nicolás González aparece como una opción para reforzar el recorrido por las bandas y Giuliano Simeone también sigue en consideración si el cuerpo técnico opta por un sistema con carrileros.

Lionel Scaloni manifestó su preocupación después de la victoria ante Suiza y se abre la posibilidad de que el once titular vuelva a cambiar. (Foto: Reuters).

Exequiel Palacios es otro de los nombres que permanecen en la pelea. El mediocampista ya había estado cerca de ser titular en otros partidos del torneo y vuelve a aparecer como una alternativa para fortalecer una mitad de la cancha que necesita recuperar el dinamismo mostrado durante buena parte del ciclo de Scaloni. En tanto que las modificaciones en el medio de la cancha se harían por De Paul y/o Enzo Fernández.

Como suele suceder, la decisión final recién se conocerá horas antes del partido. Fiel a su costumbre, Scaloni definiría el equipo en la concentración y recién entonces les comunicará la decisión a los futbolistas, manteniendo la incógnita hasta el último momento antes de la semifinal frente a Inglaterra.