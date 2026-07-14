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Scaloni pone lo "mejor" contra Inglaterra: el debate sobre cambiar o mantener el equipo para la semifinal

El entrenador evitó confirmar la formación para enfrentar a Inglaterra y aseguró que elegirá a los futbolistas que considere más aptos para el partido.

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Scaloni define al mejor equipo para enfrentar a Inglaterra. (Foto: Reuters).

Scaloni define al "mejor" equipo para enfrentar a Inglaterra. (Foto: Reuters).

Después de repetir el once inicial en los partidos contra Egipto y Suiza, Lionel Scaloni se guardó la formación de la Selección argentina para la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador dejó en claro que no se siente condicionado por los nombres ni por el pasado de los futbolistas y remarcó que pondrá en cancha "el equipo que mejor" le parezca.

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Linel Scaloni cambió en el final del partido su planteo habitual y la Argentina ganó un complicado partido ante Suiza. ¿Qué hará con Inglaterra? (foto: Reuters)

"El equipo que va a salir mañana va a ser el mejor que yo entienda que tiene que jugar. Da igual si ganaron, no ganaron, sin son campeones o no. Siempre hice lo mismo, después me puedo equivocar. Pero en ningún concepto el jugador que sale es por lo que dio sino por lo que está dando", afirmó el DT al ser consultado si le pesaba tener que sacar del once titular a jugadores que hayan sido campeones.

Lionel Scaloni prob&oacute; varias variantes en los entrenamientos de este lunes y martes, previo al partido contra Inglaterra. (Foto: Reuters).

Lionel Scaloni probó varias variantes en los entrenamientos de este lunes y martes, previo al partido contra Inglaterra. (Foto: Reuters).

Las palabras de Scaloni alimentaron las especulaciones que se instalaron durante los últimos entrenamientos. Después de la sufrida clasificación frente a Suiza, el cuerpo técnico analizó distintas alternativas y probó variantes tanto de nombres como de esquema.

En la práctica del lunes, antes de viajar a Atlanta, el entrenador ensayó durante varios pasajes con una línea de cinco defensores. En ese dibujo apareció Nicolás Otamendi junto a Cristian Romero y Lisandro Martínez, mientras que Rodrigo De Paul salió del equipo durante esa prueba.

Ya instalado en Atlanta, Scaloni volvió a mantener el hermetismo. En el entrenamiento abierto a la prensa repartió pecheras entre habituales titulares y posibles alternativas como Nicolás González, Giuliano Simeone y Exequiel Palacios, aunque ese detalle no suele se del todo determinante para la formación definitiva.

Más allá de las pruebas, una certeza atraviesa la preparación argentina: el entrenador no quedó conforme con la actuación frente a Suiza. El propio Scaloni reconoció tras ese partido que había sido la presentación más floja del equipo en el Mundial, por lo que durante estos días buscó alternativas para recuperar el equilibrio y la intensidad.

Las posibilidades que se barajan

Si finalmente apuesta por una defensa con cinco futbolistas, Otamendi podría ingresar por un volante, con De Paul como principal candidato a dejar el equipo. Sin embargo, tampoco se descartan modificaciones manteniendo la línea de cuatro con Otamendi en cancha, Licha Martínez corrido de lateral izquierdo y el que saldría sería Nicolás Tagliafico.

Por otro lado, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel continúan disputándose el lateral derecho, mientras que Nicolás González aparece como una opción para reforzar el recorrido por las bandas y Giuliano Simeone también sigue en consideración si el cuerpo técnico opta por un sistema con carrileros.

Lionel Scaloni manifest&oacute; su preocupaci&oacute;n despu&eacute;s de la victoria ante Suiza y se abre la posibilidad de que el once titular vuelva a cambiar. (Foto: Reuters).

Lionel Scaloni manifestó su preocupación después de la victoria ante Suiza y se abre la posibilidad de que el once titular vuelva a cambiar. (Foto: Reuters).

Exequiel Palacios es otro de los nombres que permanecen en la pelea. El mediocampista ya había estado cerca de ser titular en otros partidos del torneo y vuelve a aparecer como una alternativa para fortalecer una mitad de la cancha que necesita recuperar el dinamismo mostrado durante buena parte del ciclo de Scaloni. En tanto que las modificaciones en el medio de la cancha se harían por De Paul y/o Enzo Fernández.

Como suele suceder, la decisión final recién se conocerá horas antes del partido. Fiel a su costumbre, Scaloni definiría el equipo en la concentración y recién entonces les comunicará la decisión a los futbolistas, manteniendo la incógnita hasta el último momento antes de la semifinal frente a Inglaterra.

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