Sin confirmar el equipo, Scaloni dejó abierta la puerta a cambios para la semifinal ante Inglaterra

"Siempre analizamos cómo poder mejorar al equipo e intentar neutralizar a estos grandes jugadores de la mejor manera. Es una posibilidad que hagamos cambios; puede ser una posibilidad que repitamos. Todavía no se lo dijimos a los chicos", señaló.

El entrenador también se refirió al desafío que representa enfrentar a una selección inglesa que cuenta con varias figuras de primer nivel.

"Son grandes jugadores, de los mejores del mundo. Intentemos neutralizarlos y que no tengan un buen partido", expresó Scaloni al ser consultado sobre Harry Kane y Jude Bellingham. (Foto: Reuters)

"Son grandes jugadores, de los mejores del mundo. Intentemos neutralizarlos y que no tengan un buen partido. La idea de juego la tenemos y esperamos llevarla a cabo", expresó al ser consultado sobre Harry Kane y Jude Bellingham.

Recuperar el control del juego

Scaloni destacó además la importancia de recuperar el control del juego con la pelota, una característica que considera clave en el recorrido de su equipo. "Nos sobran las ganas, la ambición; necesitamos recuperar el jugar al futbol, con la pelota, que es donde nos hicimos siempre fuertes. Todo lo otro lo tenemos. Mis jugadores han dado todo cada partido, eso lo doy por descontado, pero tenemos que jugar", remarcó.

El técnico valoró el esfuerzo realizado por el plantel para alcanzar una nueva instancia decisiva y aseguró que el desgaste físico no será un condicionante para elegir a los titulares.

"Si hay algún futbolista que no esté en condiciones, no va a jugar", expresó el técnico de la Selección Mayor.

"Estar en una semifinal de un Mundial, hay veces que hace que el cansancio esté en segundo plano. De cualquier manera, si hay algún futbolista que no esté en condiciones, no va a jugar. El partido es para que no haya jugador que salga en inferioridad física, sino en su máximo", sostuvo.

La reflexión sobre Malvinas

Consultado por la carga histórica que rodea a los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra, Scaloni marcó distancia entre el contexto deportivo y los acontecimientos históricos.

"El tema emotivo, el otro día lo dije, es un partido de futbol. No puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto por lo que pasó. Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho, es la realidad", expresó.

Por último, envió un mensaje a los hinchas argentinos de cara al encuentro que se disputará este miércoles en Atlanta.

"Vamos a dejar todo hasta el final", sentenció Scaloni. (Foto: Reuters)

"El mensaje a la gente es que disfrute el momento hoy; es para estar satisfechos, ilusionados, agradecidos con los jugadores. Vamos a dejar todo hasta el final", concluyó.

Argentina buscará este miércoles un lugar en la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, con un equipo que Scaloni mantiene bajo reserva hasta último momento.