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La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá una restricción especial: no se podrá ingresar con banderas de Malvinas

La restricción regirá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para el partido de este miércoles. Las autoridades indicaron que tampoco podrán ingresar elementos con mensajes políticos, de odio o de intolerancia racial y religiosa.

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Las autoridades indicaron que tampoco podrán ingresar elementos con mensajes políticos

Las autoridades indicaron que tampoco podrán ingresar elementos con mensajes políticos, de odio o de intolerancia racial y religiosa. (Foto: Reuters)
Leé también Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026: las medidas excepcionales de seguridad que preparan ante el clásico caliente
Argentina e Inglaterra se juegan el pase a la final. Un partido de alto riesgo para la FIFA. (Foto: A24.com/Reuters)

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que la medida responde a la prohibición de ingresar al estadio con elementos que contengan mensajes políticos. La funcionaria se refirió al tema al ser consultada sobre si la restricción alcanzaba a las banderas vinculadas a las islas.

“No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, afirmó este martes en declaraciones radiales.

La ministra también señaló que la prohibición incluye otros elementos que puedan contener mensajes considerados provocativos.

“No se va a poder entrar ni con botellas ni con ningún elemento que contenga algún mensaje provocativo: político, de odio, de intolerancia racial o religiosa”, explicó la funcionaria en diálogo con Radio La Red.

Monteoliva aclaró que la medida no se extenderá a las expresiones de los simpatizantes dentro del estadio. “No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente”, sostuvo.

La ministra de Seguridad explicó que la medida responde a la prohibición de ingresar al estadio con elementos que contengan mensajes políticos. (Foto: Reuters)

La ministra de Seguridad explicó que la medida responde a la prohibición de ingresar al estadio con elementos que contengan mensajes políticos. (Foto: Reuters)

Refuerzan el operativo de seguridad para un partido considerado de alto riesgo

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles desde las 16, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario con capacidad para 71.000 espectadores. Las autoridades estadounidenses catalogaron el encuentro como de alto riesgo y estiman la presencia de alrededor de 30.000 hinchas argentinos y 20.000 ingleses.

Frente a ese escenario, la ministra confirmó un refuerzo del operativo de seguridad, que incluirá una mayor presencia policial en los alrededores del estadio y un incremento del personal de seguridad privada en las tribunas y espacios comunes.

Las autoridades estadounidenses estiman la presencia de alrededor de 30.000 hinchas argentinos y 20.000 ingleses. (Foto: Reuters)

Las autoridades estadounidenses estiman la presencia de alrededor de 30.000 hinchas argentinos y 20.000 ingleses. (Foto: Reuters)

El esquema fue definido el lunes durante una reunión realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), con la participación de representantes del FBI, la FIFA, la policía de Atlanta y autoridades de seguridad de Argentina e Inglaterra.

Como parte de la organización del ingreso, se acordó que los simpatizantes argentinos accederán al estadio por la puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la puerta 3. Una vez dentro del recinto, ambos grupos podrán compartir los espacios comunes habilitados.

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