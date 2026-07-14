La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá una restricción especial: no se podrá ingresar con banderas de Malvinas

“No se va a poder entrar ni con botellas ni con ningún elemento que contenga algún mensaje provocativo: político, de odio, de intolerancia racial o religiosa”, explicó la funcionaria en diálogo con Radio La Red.

Monteoliva aclaró que la medida no se extenderá a las expresiones de los simpatizantes dentro del estadio. “No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente”, sostuvo.

La ministra de Seguridad explicó que la medida responde a la prohibición de ingresar al estadio con elementos que contengan mensajes políticos. (Foto: Reuters)

Refuerzan el operativo de seguridad para un partido considerado de alto riesgo

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles desde las 16, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario con capacidad para 71.000 espectadores. Las autoridades estadounidenses catalogaron el encuentro como de alto riesgo y estiman la presencia de alrededor de 30.000 hinchas argentinos y 20.000 ingleses.

Frente a ese escenario, la ministra confirmó un refuerzo del operativo de seguridad, que incluirá una mayor presencia policial en los alrededores del estadio y un incremento del personal de seguridad privada en las tribunas y espacios comunes.

Las autoridades estadounidenses estiman la presencia de alrededor de 30.000 hinchas argentinos y 20.000 ingleses. (Foto: Reuters)

El esquema fue definido el lunes durante una reunión realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), con la participación de representantes del FBI, la FIFA, la policía de Atlanta y autoridades de seguridad de Argentina e Inglaterra.

Como parte de la organización del ingreso, se acordó que los simpatizantes argentinos accederán al estadio por la puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la puerta 3. Una vez dentro del recinto, ambos grupos podrán compartir los espacios comunes habilitados.