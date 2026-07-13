En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Inglaterra
MUNDIAL 2026

Se confirmó qué camiseta va a usar la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina ya sabe qué indumentaria usará en el trascendental cruce en Atlanta. Conocé qué modelo vestirá y los memorables antecedentes históricos.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

La antesala del cruce más esperado del certamen ecuménico sumó una ratificación oficial respecto de los detalles organizativos y estéticos que rodearán el espectáculo en el estado de Georgia. Se confirmó que la Selección Argentina afrontará la semifinal del Mundial frente a Inglaterra con su camiseta alternativa azul y negra. De esta manera, el conjunto dirigido técnicamente por Lionel Scaloni repetirá una indumentaria que ya estuvo presente en dos de las victorias más recordadas ante el conjunto británico, sumando una fuerte carga mística y emotiva a la víspera del encuentro. Además, es la primera vez que la Albiceleste usará la indumentaria suplente en esta instancia de semifinales.

Leé también Cómo juega Inglaterra, el próximo rival de la Selección: fortalezas, debilidades y el historial con Argentina
Cómo juega Inglaterra, el próximo rival de la Selección: fortalezas, debilidades y el historial con Argentina

La determinación del uniforme se conoció luego de las gestiones pertinentes llevadas a cabo por las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino ante los encargados de la organización del torneo. La Selección dejará de lado su uniforme habitual para un encuentro histórico, luego de que la FIFA rechazara el pedido presentado por la AFA para utilizar la tradicional celeste y blanca. Según las reglas del organismo internacional, el "Team A", que en este caso metodológico corresponde a los Tres Leones, debe jugar obligatoriamente con la camiseta local, salvo que el propio equipo británico pida explícitamente cambiar de ropa. La plantilla nacional ya había lucido esta indumentaria azul y negra durante el transcurso de la presente Copa del Mundo, específicamente en la victoria ante Jordania por 3-1.

El cruce se llevará a cabo el miércoles 15 desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la búsqueda de un lugar en la final de la Copa del Mundo. Este partido marcará el primer enfrentamiento entre ambos países en una semifinal mundialista. Sin embargo, el antecedente de jugar con la camiseta suplente trae consigo recuerdos favorables para el conjunto nacional, remitiendo de forma directa a jornadas que forman parte del altar glorioso del deporte argentino.

Cómo le fue a la Selección Argentina usando la camiseta suplente contra Inglaterra en los Mundiales

El uso de la indumentaria alternativa frente al combinado británico coincide de forma exacta con las dos clasificaciones más importantes conseguidas por el elenco nacional en el historial moderno de la competición.

El caso más emblemático y simbólico de esta combinación de indumentaria ocurrió el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final de México. Aquella tarde, el equipo de Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona, autor de la célebre “Mano de Dios” y del denominado “Gol del Siglo”, luego de una extraordinaria corrida en la que dejó atrás a cinco rivales antes de definir ante Peter Shilton. Ese encuentro quedó marcado también por la particular historia de la casaca azul, la cual fue adquirida y adaptada pocas horas antes del partido, con escudos y números bordados especialmente para la ocasión, completándose con pantalones negros.

El otro antecedente directo se dio en los octavos de final del Mundial de Francia 1998, bajo la conducción de un histórico defensor nacional. En aquella oportunidad, la Albiceleste también utilizó su camiseta suplente y, tras igualar 2-2 en los 120 minutos, eliminó a Inglaterra en la definición por penales. El conjunto dirigido por Daniel Passarella se impuso desde los doce pasos después de un partido sumamente friccionado que tuvo como uno de sus momentos más recordados el gol de Javier Zanetti, convertido tras una jugada preparada de tiro libre.

Cómo quedó el historial completo de Argentina vs. Inglaterra en la Copa del Mundo

Las potencias internacionales arrastran una paridad estadística y una rivalidad histórica construida a lo largo de cinco enfrentamientos previos en diversas instancias de la competencia.

El registro global en las Copas del Mundo comenzó de manera adversa para las aspiraciones sudamericanas. En el primer choque, Argentina cayó 1-3 ante Inglaterra en la primera ronda del Mundial de Chile 1962, una tónica que se repitió en la siguiente edición cuando Inglaterra venció 1-0 a Argentina en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966. La historia comenzó a revertirse con el mencionado triunfo argentino por 2-1 en los cuartos de final de México 1986 y el posterior empate 2-2 en octavos de Francia 1998, donde la Albiceleste avanzó por penales. El antecedente más cercano en el tiempo se registró en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, con un triunfo por 0-1 para los europeos, dejando un balance general sumamente reñido de cara a la gran cita del miércoles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Inglaterra
Notas relacionadas
Quién era el joven asesinado durante los festejos por la Selección argentina en el Mundial
Dudas para enfrentar a Inglaterra: el plan de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para la semifinal
Nació el amor entre una figura de la Selección y una influencer top: corazones, regalos y señales en redes

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar