Se confirmó qué camiseta va a usar la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

El caso más emblemático y simbólico de esta combinación de indumentaria ocurrió el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final de México. Aquella tarde, el equipo de Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona, autor de la célebre “Mano de Dios” y del denominado “Gol del Siglo”, luego de una extraordinaria corrida en la que dejó atrás a cinco rivales antes de definir ante Peter Shilton. Ese encuentro quedó marcado también por la particular historia de la casaca azul, la cual fue adquirida y adaptada pocas horas antes del partido, con escudos y números bordados especialmente para la ocasión, completándose con pantalones negros.

El otro antecedente directo se dio en los octavos de final del Mundial de Francia 1998, bajo la conducción de un histórico defensor nacional. En aquella oportunidad, la Albiceleste también utilizó su camiseta suplente y, tras igualar 2-2 en los 120 minutos, eliminó a Inglaterra en la definición por penales. El conjunto dirigido por Daniel Passarella se impuso desde los doce pasos después de un partido sumamente friccionado que tuvo como uno de sus momentos más recordados el gol de Javier Zanetti, convertido tras una jugada preparada de tiro libre.

Cómo quedó el historial completo de Argentina vs. Inglaterra en la Copa del Mundo

Las potencias internacionales arrastran una paridad estadística y una rivalidad histórica construida a lo largo de cinco enfrentamientos previos en diversas instancias de la competencia.

El registro global en las Copas del Mundo comenzó de manera adversa para las aspiraciones sudamericanas. En el primer choque, Argentina cayó 1-3 ante Inglaterra en la primera ronda del Mundial de Chile 1962, una tónica que se repitió en la siguiente edición cuando Inglaterra venció 1-0 a Argentina en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966. La historia comenzó a revertirse con el mencionado triunfo argentino por 2-1 en los cuartos de final de México 1986 y el posterior empate 2-2 en octavos de Francia 1998, donde la Albiceleste avanzó por penales. El antecedente más cercano en el tiempo se registró en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, con un triunfo por 0-1 para los europeos, dejando un balance general sumamente reñido de cara a la gran cita del miércoles.