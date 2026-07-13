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"Lo vamos a mandar a dormir a Messi": la picante frase de un histórico de Inglaterra antes de la semifinal

Joe Cole lanzó un picante pronóstico sobre el capitán de la Selección Argentina para el cruce ante Inglaterra del miércoles en Atlanta. Gary Neville también criticó a los centrales.

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Foto: Reuters 

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La víspera del clásico mundialista entre Sudamérica y Europa comenzó a calentarse de forma mediática a través de las declaraciones de diversas leyendas del fútbol británico. El próximo cruce con la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 caló hondo en Inglaterra. A tal punto que un sinfín de figuras comenzaron a palpitarlo en las principales cadenas de comunicación. Todos se mostraron llenos de confianza de cara al trascendental compromiso, pero ninguno adoptó una postura tan extrema como Joe Cole, quien hasta lanzó una picante predicción contra Lionel Messi para el miércoles en Atlanta.

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Foto: Reuters 

Joe Cole

La controversia se desató en pleno programa de Netflix Sports junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, todos con un pasado destacado en el combinado nacional de los Tres Leones. En dicha emisión se debatió minuciosamente sobre lo que será el primer partido de la Pulga contra el seleccionado inglés. “Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”, respondió el tres veces mundialista (2002, 2006 y 2010) con tono desafiante. Enseguida, todos los presentes en el estudio quisieron frenarlo para que no sea esclavo de sus palabras en caso de que el crack rosarino tenga otra noche inspirada, advirtiéndole que no dijera eso y que lo dijeran en ocho meses, pero el ex Chelsea y Liverpool redobló la apuesta afirmando que lo dice ahora mismo y que van a llegar a la final del Mundial.

Las discusiones tácticas dentro del panel británico exhibieron diferentes matices respecto de las dificultades que presentará el actual campeón del mundo. Si bien Richards aseguró que Inglaterra deberá jugar y transpirar más de la cuenta para eliminar a Argentina ya que sus jugadores “son mañosos y ganadores”, Cole prefirió sacar a relucir las supuestas virtudes del esquema de Thomas Tuchel. “Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, sostuvo Cole, ratificando su pálpito favorable para los europeos.

Las declaraciones del exmediocampista llamaron la atención del público debido al marcado cambio de postura que evidenció respecto de sus análisis previos sobre el capitán argentino. Sorprenden las fuertes declaraciones de Cole contra Leo, ya que en reiteradas ocasiones lo llenó de elogios públicamente y hasta lo ubicó varios escalones por encima de Cristiano Ronaldo. En el pasado, antes de la Copa del Mundo, el exfutbolista inglés había manifestado que Ronaldo probablemente se golpeaba la cabeza en la almohada por la noche deseando ser tan bueno como Messi, definiendo al rosarino como el único que lo ha conseguido todo y el único que duerme bien.

Qué críticas recibió la defensa de la Selección Argentina desde Inglaterra

Otra reconocida figura del fútbol británico analizó el rendimiento de la zaga central albiceleste de cara al partido definitivo del próximo miércoles.

Otro británico que saltó con los tapones de punta en la antesala de este encuentro histórico y “especial” fue Gary Neville, quien focalizó sus dardos hacia la línea de contención. Esta vez se salvó el N°10, pero el exdefensor apuntó contra los zagueros titulares de Lionel Scaloni. “Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, analizó el hoy comentarista de Sky Bet, destacando que es increíble lo que les sucede cuando se ponen esa camiseta.

El exlateral derecho de la selección inglesa no se guardó nada y le otorgó un particular e ingenioso calificativo a la dupla de centrales de la Scaloneta, basándose en la irregularidad que, según su óptica, muestran en determinados pasajes de los encuentros. “Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, cerró Neville, aportando un nuevo condimento analítico a la previa de la semifinal que paralizará al planeta fútbol en el Estadio Atlanta.

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