"Lo vamos a mandar a dormir a Messi": la picante frase de un histórico de Inglaterra antes de la semifinal

Las declaraciones del exmediocampista llamaron la atención del público debido al marcado cambio de postura que evidenció respecto de sus análisis previos sobre el capitán argentino. Sorprenden las fuertes declaraciones de Cole contra Leo, ya que en reiteradas ocasiones lo llenó de elogios públicamente y hasta lo ubicó varios escalones por encima de Cristiano Ronaldo. En el pasado, antes de la Copa del Mundo, el exfutbolista inglés había manifestado que Ronaldo probablemente se golpeaba la cabeza en la almohada por la noche deseando ser tan bueno como Messi, definiendo al rosarino como el único que lo ha conseguido todo y el único que duerme bien.

Qué críticas recibió la defensa de la Selección Argentina desde Inglaterra

Otra reconocida figura del fútbol británico analizó el rendimiento de la zaga central albiceleste de cara al partido definitivo del próximo miércoles.

Otro británico que saltó con los tapones de punta en la antesala de este encuentro histórico y “especial” fue Gary Neville, quien focalizó sus dardos hacia la línea de contención. Esta vez se salvó el N°10, pero el exdefensor apuntó contra los zagueros titulares de Lionel Scaloni. “Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, analizó el hoy comentarista de Sky Bet, destacando que es increíble lo que les sucede cuando se ponen esa camiseta.

El exlateral derecho de la selección inglesa no se guardó nada y le otorgó un particular e ingenioso calificativo a la dupla de centrales de la Scaloneta, basándose en la irregularidad que, según su óptica, muestran en determinados pasajes de los encuentros. “Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, cerró Neville, aportando un nuevo condimento analítico a la previa de la semifinal que paralizará al planeta fútbol en el Estadio Atlanta.