Durísimo: el mensaje de "Chiqui" Tapia contra España tras la suspensión de la Finalissima

Desde la AFA pretendían disputar el encuentro el 31 de marzo en Italia, alternativa que no fue aceptada por la Real Federación Española de Fútbol ni por la UEFA.

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Por qué se canceló el partido entre Argentina y España

El encuentro estaba previsto inicialmente para el 27 de marzo en Doha, pero el conflicto en Medio Oriente obligó a suspender esa sede. A partir de ahí, comenzaron las gestiones para encontrar una alternativa.

Sin embargo, las diferencias entre las partes sobre la organización y la nueva localía impidieron llegar a un acuerdo, lo que derivó en la cancelación del partido.

En paralelo, España confirmó que disputará un amistoso frente a Egipto en Barcelona, lo que también generó malestar en el entorno argentino.

Qué otras reacciones hubo tras la suspensión

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, también se sumó a las críticas. En tono irónico, sugirió que si se aplicara el “walkover”, Argentina podría ser considerada bicampeona de la Finalissima.

“Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde”, expresó, en declaraciones públicas que alimentaron la tensión.

Por su parte, el entrenador de España, Luis de la Fuente, había manifestado previamente que su equipo estaba dispuesto a jugar el partido y que lo consideraban importante tanto desde lo competitivo como desde la preparación.

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina

Mientras la polémica continúa, la Selección ya reorganizó su calendario. El 27 de marzo enfrentará a Mauritania en La Bombonera, en lo que será su primer amistoso tras la cancelación de la Finalissima.

En tanto, el partido previsto para el 31 de marzo todavía no tiene rival confirmado, aunque no se descarta la posibilidad de que sea Guatemala. Ambos encuentros están programados para disputarse en el mismo estadio.

Con este escenario, la suspensión del esperado duelo ante España dejó no solo un vacío deportivo, sino también un cruce de declaraciones que evidencia las diferencias entre las partes.