Durísimo: el mensaje de "Chiqui" Tapia contra España tras la suspensión de la Finalissima
El presidente de la AFA lanzó un mensaje en redes tras la cancelación del partido ante España y reavivó la tensión entre las federaciones.
La suspensión de la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España sigue sumando capítulos. Esta vez, el que tomó la palabra fue Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, con un mensaje directo en redes sociales que apuntó contra la postura española.
El dirigente se expresó luego de que se confirmara la cancelación definitiva del partido y en medio de versiones cruzadas entre las federaciones involucradas, que no lograron acordar una nueva sede tras la caída del encuentro en Qatar.
Qué dijo Tapia tras la suspensión de la Finalissima
A través de su cuenta de X, Tapia lanzó un mensaje con tono crítico. “Somos campeones del mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima”, escribió, antes de dejar una frase que marcó su postura sobre las negociaciones.
“No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios”, agregó, en referencia a las opciones que se manejaron para reprogramar el partido.
Desde la AFA pretendían disputar el encuentro el 31 de marzo en Italia, alternativa que no fue aceptada por la Real Federación Española de Fútbol ni por la UEFA.
Por qué se canceló el partido entre Argentina y España
El encuentro estaba previsto inicialmente para el 27 de marzo en Doha, pero el conflicto en Medio Oriente obligó a suspender esa sede. A partir de ahí, comenzaron las gestiones para encontrar una alternativa.
Sin embargo, las diferencias entre las partes sobre la organización y la nueva localía impidieron llegar a un acuerdo, lo que derivó en la cancelación del partido.
En paralelo, España confirmó que disputará un amistoso frente a Egipto en Barcelona, lo que también generó malestar en el entorno argentino.
Qué otras reacciones hubo tras la suspensión
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, también se sumó a las críticas. En tono irónico, sugirió que si se aplicara el “walkover”, Argentina podría ser considerada bicampeona de la Finalissima.
“Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde”, expresó, en declaraciones públicas que alimentaron la tensión.
Por su parte, el entrenador de España, Luis de la Fuente, había manifestado previamente que su equipo estaba dispuesto a jugar el partido y que lo consideraban importante tanto desde lo competitivo como desde la preparación.
Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina
Mientras la polémica continúa, la Selección ya reorganizó su calendario. El 27 de marzo enfrentará a Mauritania en La Bombonera, en lo que será su primer amistoso tras la cancelación de la Finalissima.
En tanto, el partido previsto para el 31 de marzo todavía no tiene rival confirmado, aunque no se descarta la posibilidad de que sea Guatemala. Ambos encuentros están programados para disputarse en el mismo estadio.
Con este escenario, la suspensión del esperado duelo ante España dejó no solo un vacío deportivo, sino también un cruce de declaraciones que evidencia las diferencias entre las partes.