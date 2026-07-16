El video que reveló por qué Jude Bellingham le pegó a Barco al final del partido contra Inglaterra

El clima ya venía caliente durante el partido

La tensión entre argentinos e ingleses había comenzado mucho antes del pitazo final. Durante el primer tiempo, Lionel Messi y Jude Bellingham protagonizaron un fuerte cruce verbal luego de una jugada en la que el capitán argentino reclamó una infracción que el árbitro decidió no sancionar.

Minutos más tarde, una falta de Enzo Fernández derivó en un nuevo tumulto. En ese contexto, Bellingham también protestó por un supuesto codazo de Leandro Paredes y fue a reclamarle al juez junto a Messi. Sin embargo, Ismail Elfath decidió reanudar el juego sin mostrar tarjetas.

Sobre el cierre de la primera etapa, ambos volvieron a acercarse al árbitro para cuestionar algunos fallos, en un partido que se jugó con alta intensidad desde el comienzo.