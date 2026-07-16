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El video que reveló por qué Jude Bellingham le pegó a Barco al final del partido contra Inglaterra

El mediocampista inglés reaccionó con bronca tras el pitazo final y golpeó al defensor argentino en medio de los festejos. Nicolás Paz intervino para evitar que el cruce pasara a mayores.

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El video que reveló por qué Jude Bellingham le pegó a Barco al final del partido

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En las últimas horas se conoció un nuevo video aportó contexto al cruce entre Bellingham y Barco. La grabación muestra que, luego del gol de Enzo Fernández, el lateral argentino les gritó el festejo en la cara a varios futbolistas ingleses, una acción que habría desatado el enojo del mediocampista del Real Madrid.

El incidente quedó registrado por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Mientras los futbolistas argentinos celebraban la remontada por 2-1 sobre Inglaterra, el mediocampista del Real Madrid se acercó por detrás y le dio un manotazo al ex Boca.

Barco reaccionó de inmediato y se dio vuelta para encararlo, aunque Nicolás Paz intervino rápidamente para separar a los jugadores y evitar que la situación escalara a una pelea.

El clima ya venía caliente durante el partido

La tensión entre argentinos e ingleses había comenzado mucho antes del pitazo final. Durante el primer tiempo, Lionel Messi y Jude Bellingham protagonizaron un fuerte cruce verbal luego de una jugada en la que el capitán argentino reclamó una infracción que el árbitro decidió no sancionar.

Minutos más tarde, una falta de Enzo Fernández derivó en un nuevo tumulto. En ese contexto, Bellingham también protestó por un supuesto codazo de Leandro Paredes y fue a reclamarle al juez junto a Messi. Sin embargo, Ismail Elfath decidió reanudar el juego sin mostrar tarjetas.

Sobre el cierre de la primera etapa, ambos volvieron a acercarse al árbitro para cuestionar algunos fallos, en un partido que se jugó con alta intensidad desde el comienzo.

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