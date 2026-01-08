En vivo Radio La Red
Deportes
Ricardo Centurión
Ascenso
BOMBAZO

Ricardo Centurión recibió una importante propuesta de un club de ascenso: "Sería un impacto fuerte"

Libre tras su paso por Oriente Petrolero, Ricardo Centurión recibió una propuesta de un club de la Primera Nacional que sueña con dar pelea y generar un fuerte impacto en la categoría.

Ricardo Centurión recibió una importante propuesta de un club de ascenso: Sería un impacto fuerte

Una frase dicha casi al pasar encendió la mecha. Ricardo Centurión no esquivó el tema cuando le preguntaron por su futuro y dejó una definición que rápidamente empezó a retumbar en el Ascenso: “Si tengo que jugar en la B Nacional y hacer méritos para volver a Primera, no se me va a caer ningún anillo”. Días después, esas palabras comenzaron a tomar forma concreta.

image

Libre tras su paso por Oriente Petrolero, el extremo argentino recibió una propuesta formal de Racing de Córdoba, que ya inició gestiones para sumarlo como refuerzo en su ambicioso proyecto deportivo.

La confirmación llegó desde la propia dirigencia. Manuel Pérez, presidente del club cordobés, reconoció públicamente las negociaciones y explicó cómo se dio el primer contacto. “Hablamos con el representante. La verdad es que nos atendió muy macanudo, así que ahí nomás le bajamos la propuesta económica y quedamos en charlar mano a mano con Ricky para ver qué adelantamos”, detalló.

Por qué Racing de Córdoba avanzó por Centurión

En Nueva Italia tienen claro que sumar un nombre como Centurión puede marcar una diferencia. El extremo, surgido de las Inferiores de Racing, cuenta con experiencia en clubes grandes como Boca y San Lorenzo, además de pasos por Vélez, San Pablo y Genoa.

Para Racing de Córdoba, que sueña con ser protagonista en la Primera Nacional 2026, su llegada representaría un salto de jerarquía inmediato. “Sería un impacto fuerte para la categoría”, aseguró Pérez en diálogo con Cadena 3, dejando en claro la magnitud de la apuesta.

Cómo llega Centurión desde lo futbolístico

Luego de dos años sin actividad profesional, Centurión volvió al ruedo en el fútbol boliviano en abril de 2025. En Oriente Petrolero tuvo un rol protagónico: disputó 31 partidos, convirtió nueve goles y dio cuatro asistencias, aunque también fue expulsado en dos ocasiones.

En diciembre concluyó su contrato y quedó en libertad de acción. Hoy, su prioridad pasa por estar cerca de su hija y su familia, un factor clave en la búsqueda de un nuevo destino en Argentina.

Su última experiencia en el fútbol local había sido en Barracas Central, donde el ciclo terminó de manera conflictiva tras ser apartado por el entrenador Sergio Rondina en julio de 2023.

“Fui a Bolivia porque sentí que era el momento. Cuando uno tiene un hijo, piensa diferente. Es una prueba que superé y no cometí ningún error”, explicó Centurión en una entrevista con Radio Continental, donde también dejó en claro que se siente en condiciones de competir: “Yo estoy para rendir en alto rendimiento. Con una pretemporada de 15 o 20 días estaré en mi peso y no tendré problemas”.

¿Qué falta para que se defina su futuro?

En Racing de Córdoba esperan mantener una reunión cara a cara con el futbolista en las próximas horas para conocer de primera mano sus intenciones. Las puertas del club ya están abiertas y la oferta sobre la mesa.

Mientras tanto, la dirigencia también sigue de cerca la situación de Ramón Ábila, libre tras su salida de Huracán. Wanchope, ex compañero de Centurión en Boca, es otro de los grandes objetivos del club, aunque esa negociación aparece más compleja. “Tiene propuestas de Primera, pero lo voy a esperar hasta último momento”, aclaró Pérez.

Por lo pronto, Centurión no esquiva el desafío de volver a empezar desde abajo. “Quiero demostrarles a los que no me tienen confianza. Sin vergüenza, tuve un período malo en mi vida, pero estoy orgulloso de poder seguir jugando a la pelota y darle alegrías a la gente”, expresó.

Racing de Córdoba ya hizo su movimiento. Ahora, la pelota está del lado de Centurión y la Primera Nacional espera por una posible bomba del mercado.

