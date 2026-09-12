Así fue la gran fiesta inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Uno de los momentos destacados fue una versión popular del Himno Nacional Argentino, interpretada por Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto y Julia Mancilla, que dio paso al tradicional desfile de delegaciones.

El desfile de atletas y la emoción argentina

Cada delegación ingresó al escenario acompañada por una canción representativa de su país y con sus banderas como protagonistas. El cierre del desfile estuvo a cargo de Argentina, liderada por Rubén Voisard Rézola y Sofía Cairó, quienes portaron la bandera nacional. El ingreso del equipo argentino estuvo acompañado por “Tierra Zanta”, interpretada por Trueno junto a Víctor Heredia.

Luego, Soledad Pastorutti tomó el escenario para interpretar “Late el Sur”, la canción oficial de los Juegos Suramericanos, mientras flameaban las banderas de los 15 países participantes.

Luciana Aymar, quien encendió el pebetero y dejó inaugurada la competencia. (Foto: Redes Sociales)

Las figuras del deporte argentino que participaron del acto

La ceremonia también tuvo un momento protocolar con la presencia de grandes referentes del deporte nacional.

Entre los representantes que ingresaron con la bandera de la Organización Deportiva Suramericana estuvieron:

Ayelén Stepnik, campeona mundial y doble medallista olímpica con Las Leonas.

Germán Chiaraviglio, campeón mundial juvenil y atleta olímpico en salto con garrocha.

Maximiliano Rodríguez, subcampeón mundial con la Selección Argentina de fútbol.

Walter Herrmann, campeón olímpico con la Generación Dorada del básquet argentino.

Además, cinco campeones olímpicos llevaron el emblema del Comité Olímpico Internacional:

Walter Pérez y Juan Curuchet, oro en ciclismo en Beijing 2008.

Sebastián Crismanich, campeón olímpico de taekwondo en Londres 2012.

Cecilia Carranza Saroli, campeona olímpica en vela junto a Santiago Lange en Río 2016.

César “Chelito” Delgado, campeón olímpico en fútbol en Atenas 2004.

Luego del himno del Comité Olímpico Internacional, brindaron sus discursos Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien declaró oficialmente inaugurados los XIII Juegos Suramericanos.

Soledad Pastorutti tomó el escenario. (Foto: captura)

El show final y la llegada de la antorcha

La ceremonia continuó con un espectáculo dedicado a los 43 deportes que forman parte del programa suramericano. Un grupo de 50 artistas y bailarines representó las distintas disciplinas agrupadas en cinco grandes categorías: deportes acuáticos, colectivos, artísticos, de combate y destreza, y urbanos.

El show contó con la participación musical de Soledad Pastorutti, Valentino Merlo, Luck Ra, Agustín “Rada” Aristarán y Mery San Dámaso, en una celebración que buscó representar la diversidad y energía de los Juegos. El cierre llegó con la llegada de la antorcha, después de un recorrido de un mes y medio por distintos puntos de la provincia. Al ritmo de “A rodar mi vida”, de Fito Páez, la llama ingresó al escenario en manos de Luciana Aymar.

La histórica jugadora de Las Leonas, dos veces campeona mundial y cuatro veces medallista olímpica, caminó hasta el pebetero, diseñado con forma de flor de irupé, un símbolo del paisaje del Litoral.

Con la interpretación de “Inconsciente Colectivo”, en la voz de Baglietto junto a un coro de artistas, la llama quedó encendida y Rosario cerró una noche inolvidable a orillas del río Paraná. Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya están oficialmente en marcha y ahora llegó el momento de que los atletas salgan a competir por las medallas.