El deseo más importante que Chiche Gelblung logró cumplir antes de morir su padre: "Que me diga..."

El miércoles 9 de septiembre falleció el gran periodista Chiche Gelblung, a los 82 años, y su partida significó una enorme pérdida para el mundo del periodismo y el espectáculo.
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En Secretos Verdaderos homenajearon a Chiche Gelblung y emitieron una entrevista que Luis Ventura le había realizado tiempo atrás, donde habló sobre su vida personal y su carrera.
El miércoles 9 de septiembre falleció el gran periodista Chiche Gelblung, a los 82 años, y su partida significó una enorme pérdida para el mundo del periodismo y el espectáculo.
A lo largo de su extensa trayectoria, el conductor construyó una carrera marcada por su estilo frontal, sus opiniones sin filtro y una mirada particular sobre la televisión y los medios. Sin embargo, detrás de esa personalidad fuerte también había historias personales que lo atravesaron profundamente.
En una entrevista exclusiva que fue transmitida durante la emisión de este sábado 12 de septiembre de Secretos Verdaderos (América TV), Chiche había hablado justamente de uno de los aspectos más importantes de su vida y reveló cuál fue el logro que le permitió sentirse en paz, algo que estuvo directamente relacionado con su papá.
“Los padres de antes eran diferentes a los de ahora, eran desafectados. Fueron cariñosos con mi hermana menor. No besaban, abrazaban, distantes”, marcaba, entre otras cosas, en aquella nota con Luis Ventura.
Al hablar de su papá, Chiche reveló el sueño que pudo cumplir antes de su muerte: “Logré que meses antes de morir mi viejo me diga ‘te quiero’. Para él era importante poder decirlo. Tenía que ver con muchas cosas, había muerto mamá, pero como que pudo ver ciertas cosas. No podía creerlo: en sus 86 años no lo había dicho ”.
Luis Ventura quedó profundamente conmovido por la muerte de Chiche Gelblung y recordó cómo vivió las horas previas a conocer la noticia. En diálogo con Arriba Argentinos (El Trece), el periodista contó que durante la madrugada recibió una cantidad inusual de llamados y sintió que algo podía estar ocurriendo.
“Yo sabía que algo estaba pasando por la intensidad y la cantidad de llamados que recibí cuando estaba durmiendo. Tenía cargando el celular y repiqueteaba todo el tiempo el teléfono ”, relató.
En ese momento, Ventura tuvo una particular sensación y, entre las distintas figuras que atravesaban problemas de salud, pensó inmediatamente en su colega. “Ante la cantidad de grandes figuras que están internadas, no sé por qué pero algo me decía que el que estaba partiendo era Chiche”, continuó con profunda emoción.
La muerte de Gelblung también llevó a Ventura a recordar la enorme pasión que su colega tenía por el periodismo. Incluso en medio de sus problemas de salud, el histórico comunicador había mantenido su rutina laboral y, según recordó su amigo, hacía todo lo posible por continuar frente al micrófono.
“En varias oportunidades fui vecino de Radio del Plata y él había tomado la decisión de partir laburando, en su puesto de trabajo, porque lo internaban, se escapaba de la internación y se iba a trabajar. Llegaba a trabajar en silla de ruedas, muchas veces en estados límites, porque su decisión era ir por el camino de su profesión”, recordó.
Para Ventura, esa entrega absoluta al oficio fue una de las características que mejor definieron a Gelblung. Con la voz quebrada por la pérdida, destacó la influencia que tuvo en su propia carrera y lo despidió con una frase cargada de admiración y afecto: “Su profesión era su combustible. Sabíamos que éramos del palo y yo desde su sabiduría y amistad sabía que él era maestro por sobre todas las cosas, lo respeté desde ese lugar, y aprendí que este iba a ser mi camino también. Se va un maestro ”.