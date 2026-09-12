El deseo más importante que Chiche Gelblung logró cumplir antes de morir su padre: "Que me diga..."

Al hablar de su papá, Chiche reveló el sueño que pudo cumplir antes de su muerte: “Logré que meses antes de morir mi viejo me diga ‘te quiero’. Para él era importante poder decirlo. Tenía que ver con muchas cosas, había muerto mamá, pero como que pudo ver ciertas cosas. No podía creerlo: en sus 86 años no lo había dicho ”.

Cómo reaccionó Luis Ventura a la muerte de Chiche Gelblung

Luis Ventura quedó profundamente conmovido por la muerte de Chiche Gelblung y recordó cómo vivió las horas previas a conocer la noticia. En diálogo con Arriba Argentinos (El Trece), el periodista contó que durante la madrugada recibió una cantidad inusual de llamados y sintió que algo podía estar ocurriendo.

“Yo sabía que algo estaba pasando por la intensidad y la cantidad de llamados que recibí cuando estaba durmiendo. Tenía cargando el celular y repiqueteaba todo el tiempo el teléfono ”, relató.

En ese momento, Ventura tuvo una particular sensación y, entre las distintas figuras que atravesaban problemas de salud, pensó inmediatamente en su colega. “Ante la cantidad de grandes figuras que están internadas, no sé por qué pero algo me decía que el que estaba partiendo era Chiche”, continuó con profunda emoción.

La muerte de Gelblung también llevó a Ventura a recordar la enorme pasión que su colega tenía por el periodismo. Incluso en medio de sus problemas de salud, el histórico comunicador había mantenido su rutina laboral y, según recordó su amigo, hacía todo lo posible por continuar frente al micrófono.

“En varias oportunidades fui vecino de Radio del Plata y él había tomado la decisión de partir laburando, en su puesto de trabajo, porque lo internaban, se escapaba de la internación y se iba a trabajar. Llegaba a trabajar en silla de ruedas, muchas veces en estados límites, porque su decisión era ir por el camino de su profesión”, recordó.

Para Ventura, esa entrega absoluta al oficio fue una de las características que mejor definieron a Gelblung. Con la voz quebrada por la pérdida, destacó la influencia que tuvo en su propia carrera y lo despidió con una frase cargada de admiración y afecto: “Su profesión era su combustible. Sabíamos que éramos del palo y yo desde su sabiduría y amistad sabía que él era maestro por sobre todas las cosas, lo respeté desde ese lugar, y aprendí que este iba a ser mi camino también. Se va un maestro ”.