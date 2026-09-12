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La tremenda frase con la que Tamara Paganini histeriqueó a Rodrigo: "Quiero que me..."

Tamara Paganini recordó una anécdota que vivió con Rodrigo Bueno y reveló cómo intentó coquetear con él antes de entrar a Gran Hermano 2001.

12 sept 2026, 22:47
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La tremenda frase con la que Tamara Paganini histeriqueó a Rodrigo: Quiero que me...

La tremenda frase con la que Tamara Paganini histeriqueó a Rodrigo: "Quiero que me..."

La tremenda frase con la que Tamara Paganini histeriqueó a Rodrigo: Quiero que me...

La tremenda frase con la que Tamara Paganini histeriqueó a Rodrigo: "Quiero que me..."

Tamara Paganini pasó por PH: Podemos Hablar (Telefe) y sorprendió al recordar un particular momento que protagonizó con Rodrigo Bueno antes de ingresar a Gran Hermano en 2001.

Invitada al ciclo que conduce Andy Kusnetzoff junto a Pamela David, Fernán Mirás, Pablo Migliore y Analía Franchín, la ex participante del reality habló de la admiración que sentía por el cantante y reveló que incluso llegó a separarse de su novio por el flechazo que tuvo con el cordobés.

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“Nos conocimos en Canal 13 en un programa (Verdadero o falso) que conducía Peluffo, y ahí nos conocimos, nos vimos en un boliche. Bailamos y nos sacaron fotos. Me hubiese encantado tener una historia con él, recordó Tamara.

“Las pestañas, los ojos, la sonrisa. Me separé por él. Me encantaba, era fanática. De repente, mi novio me dice ‘va a ir Rodrigo’, en el programa me sientan atrás y en el corte le tiré los perros como loco. Le dije ‘quiero que me acaricies con tus pestañas’”, relató entre risas.

Paganini puntualizó en un momento donde él le tiró onda: “Cuando termina el programa, nos poníamos todos a bailar. Me iba para atrás porque me iba a ver mi novio y me iba a cagar a pedos. Yo bailaba atrás del todo. Rodrigo, que estaba adelante, abrió paso entre todas las chicas y me fue a buscar para bailar con él”.

Qué pasó entre Tamara Paganini y Rodrigo

Siendo esquiva a dar mayores detalles, Tamara Paganini provocó que Analía Franchín, otra invitada de PH sea más directa. “¿Le viste la cara a Dios o no? ”, disparó la periodista. “ ”, contestó Paganini, aunque luego lo desmintió.

Tamara contó que tuvo la oportunidad de llevarle al hotel a Rodrigo un premio que había ganado en el programa y que se bajó de ese plan a último momento. “Me terminé separando de mi novio por cómo me vio bailando con él”, continuó, asegurando que “se babeaba con el Potro desde hace años ” y reiterando que finalmente no tuvo un encuentro íntimo con el cordobés.

No obstante, Paganini indicó que Rodrigo le regaló una rosa y que al día de hoy la tiene guardada. El resto de no creyó que Tamara no haya tenido sexo con el Potro.

     

 

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