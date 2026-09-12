La tremenda frase con la que Tamara Paganini histeriqueó a Rodrigo: "Quiero que me..."

Paganini puntualizó en un momento donde él le tiró onda: “Cuando termina el programa, nos poníamos todos a bailar. Me iba para atrás porque me iba a ver mi novio y me iba a cagar a pedos. Yo bailaba atrás del todo. Rodrigo, que estaba adelante, abrió paso entre todas las chicas y me fue a buscar para bailar con él”.
Qué pasó entre Tamara Paganini y Rodrigo
Siendo esquiva a dar mayores detalles, Tamara Paganini provocó que Analía Franchín, otra invitada de PH sea más directa. “¿Le viste la cara a Dios o no? ”, disparó la periodista. “ Sí ”, contestó Paganini, aunque luego lo desmintió.
Tamara contó que tuvo la oportunidad de llevarle al hotel a Rodrigo un premio que había ganado en el programa y que se bajó de ese plan a último momento. “Me terminé separando de mi novio por cómo me vio bailando con él”, continuó, asegurando que “se babeaba con el Potro desde hace años ” y reiterando que finalmente no tuvo un encuentro íntimo con el cordobés.
No obstante, Paganini indicó que Rodrigo le regaló una rosa y que al día de hoy la tiene guardada. El resto de no creyó que Tamara no haya tenido sexo con el Potro.