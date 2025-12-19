En vivo Radio La Red
Deportes
Claudio Echeverri
River
FÚTBOL

El "Diablito" Echeverri deja el Bayer Leverkusen y regresa al Manchester City: ¿Y River?

Claudio Echeverri rescindirá su préstamo en el Bayer Leverkusen por falta de minutos y deberá volver al Manchester City, dueño de su pase. Con Guardiola sin planes para sumarlo, el argentino busca un nuevo destino y River aparece como una posibilidad concreta.

El Diablito Echeverri deja el Bayer Leverkusen y regresa al Manchester City: ¿Y River?

Claudio Echeverri atraviesa un momento clave en su joven carrera. Luego de una experiencia europea que no cumplió con las expectativas, el argentino dejará el Bayer Leverkusen antes de tiempo y regresará a Inglaterra, donde el Manchester City deberá definir su próximo paso. La falta de continuidad en la Bundesliga aceleró una decisión que ya venía madurando y que vuelve a poner a River en el centro de la escena.

image

El Diablito había llegado a Alemania en agosto, con la ilusión de sumar rodaje en uno de los equipos más competitivos del fútbol europeo. Sin embargo, la realidad fue otra: no logró ganarse un lugar en la rotación y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico. La confirmación de su salida se dio luego de que el entrenador Kasper Hjulmand no lo convocara para el partido ante Leipzig y blanqueara públicamente que el préstamo se rescindiría de común acuerdo.

Por qué Echeverri se va del Bayer Leverkusen

La falta de oportunidades fue el factor determinante. Echeverri no logró sumar minutos de manera regular y el contexto competitivo del Leverkusen terminó jugando en su contra. Ante este escenario, tanto el futbolista como el Manchester City coincidieron en que lo mejor era cortar el préstamo para evitar que el argentino quedara frenado en una etapa clave de su desarrollo.

El regreso a Inglaterra, sin embargo, no implica una chance concreta de quedarse. Pep Guardiola no lo tendrá en cuenta para esta temporada, por lo que el City ya trabaja en encontrarle un nuevo destino a préstamo que le garantice continuidad.

¿Cuáles son las opciones para el Diablito?

Hoy hay dos caminos posibles y bien marcados. Por un lado, Girona aparece como una alternativa fuerte. El club español forma parte del City Group y su estructura facilita este tipo de operaciones. Además, LaLiga representa un escenario ideal para que Echeverri pueda sumar minutos en una de las competencias más exigentes del mundo.

La otra opción es River. En Núñez siguen de cerca la situación y mantienen el optimismo de poder intentar un préstamo que le permita al Diablito regresar al Monumental. Marcelo Gallardo, que busca reforzar el plantel pensando en un mejor 2026, valora el talento del juvenil y considera que podría ser una pieza importante dentro de su proyecto.

Qué lugar tendría Echeverri en River

Si bien todavía no hubo una definición formal, en River creen que el contexto podría jugar a favor. La posible llegada de Fausto Vera es solo una parte del armado que imagina Gallardo, que pretende sumar variantes ofensivas con proyección. En ese sentido, el regreso de Echeverri no solo aportaría calidad, sino también conocimiento del club y una adaptación inmediata.

Los números de Echeverri en River

Durante su etapa en la Primera del Millonario, el Diablito disputó 48 partidos oficiales, en los que convirtió 4 goles y dio 8 asistencias, acumulando 2.499 minutos en cancha. Su talento y desequilibrio lo posicionaron rápidamente como una de las grandes promesas surgidas del club en los últimos años.

¿Cómo fue su experiencia en Europa?

En el Viejo Continente, el paso de Echeverri fue breve y con escaso protagonismo. Entre Manchester City y Bayer Leverkusen participó en 14 partidos oficiales, marcó un gol y brindó una asistencia. Números que reflejan la falta de continuidad y que explican la decisión de buscar un nuevo préstamo.

Con apenas 18 años, el Diablito todavía tiene un largo camino por recorrer. La prioridad es clara: jugar. Ya sea en España o con un regreso a River, el próximo movimiento será clave para relanzar una carrera que, pese a este traspié, sigue despertando expectativas tanto en Europa como en el fútbol argentino.

