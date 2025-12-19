En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Franco Colapinto hizo su balance del año y dejó un pronóstico para el 2026 que ilusionó a todos

El piloto argentino habló tras cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1, analizó los cambios técnicos en Alpine y se mostró confiado con el desarrollo del nuevo auto y el motor Mercedes.

Franco Colapinto hizo su balance del año y dejó un pronóstico para el 2026 que ilusionó a todos

Franco Colapinto cerró un 2025 intenso, desafiante y cargado de aprendizaje en la Fórmula 1. Tras regresar a la Argentina para pasar las fiestas, el piloto de Alpine hizo un balance de su primera temporada completa en la máxima categoría y dejó un mensaje que invita al optimismo de cara a 2026. En diálogo con TN, el argentino remarcó que los cambios que se vienen pueden marcar un punto de inflexión en su rendimiento y en el del equipo.

Leé también Contundente: la frase de Briatore sobre Colapinto que sorprendió a Alpine
contundente: la frase de briatore sobre colapinto que sorprendio a alpine
image

Lejos de esconder las dificultades que atravesó durante el año, Colapinto fue claro al analizar el presente: cuando una temporada no sale como se espera, los cambios profundos aparecen como una oportunidad. Y eso es justamente lo que se avecina en Alpine.

Cómo evaluó Franco Colapinto su temporada 2025

El piloto reconoció que el último año no fue sencillo desde lo deportivo ni desde lo técnico. “Cuando no funcionás bien un año como el pasado, los cambios vienen muy bien”, explicó durante una nota con Matías Antico en TN Autos, en el marco de un evento de Renault.

Colapinto apuntó directamente a los problemas de base que tuvo el auto durante la temporada: dificultades para encontrar una puesta a punto estable y limitaciones estructurales del chasis. “Estamos con expectativas. Creo que es un auto muy distinto al del año pasado, para todos, pero para nosotros más porque mejoramos mucho de los problemas base que teníamos”, detalló.

Esa autocrítica, lejos de ser negativa, aparece como una señal de madurez deportiva y de confianza en el trabajo que viene realizando el equipo.

Por qué el 2026 representa un nuevo comienzo para Alpine

Uno de los puntos centrales que destacó Colapinto es que será la primera vez que participe activamente en el desarrollo de un auto desde cero. “Va a ser el primer año que yo voy a estar en esa situación”, explicó, marcando la importancia que tendrá su rol dentro del equipo técnico.

Ese proceso implica mayor responsabilidad, pero también una oportunidad única para adaptar el monoplaza a su estilo de manejo. “Seguramente habrá muchas cosas por mejorar, pero trabajando con el equipo para tener un gran año”, señaló.

El objetivo está claro y el propio piloto lo resumió sin vueltas: ser más competitivo. “¿Más competitivo? Sí, seguro”, afirmó, con convicción.

¿Qué cambia con el motor Mercedes que usará Colapinto?

Otro de los grandes factores que alimentan la expectativa es el cambio en la unidad de potencia que utilizará Alpine. El nuevo motor Mercedes introduce modificaciones profundas respecto a los actuales, alineadas con la nueva era técnica de la Fórmula 1.

Entre los cambios más relevantes, desaparece el MGU-H, el sistema que recuperaba el calor del turbo. En su lugar, el protagonismo lo tendrá el MGU-K, que recupera energía durante las frenadas. Además, la potencia eléctrica dará un salto significativo: pasará de 120 a 350 kW, equiparando su importancia con la del motor térmico.

A esto se suma un aspecto clave para el futuro de la categoría: los nuevos motores funcionarán con combustible 100% sostenible, en línea con el objetivo de una F1 más ecológica.

Un cierre de año con ilusión

Con descanso corto y la mirada puesta en lo que viene, Franco Colapinto encara el cierre del año con entusiasmo y realismo. El aprendizaje del 2025, los cambios técnicos y la posibilidad de ser parte del desarrollo del nuevo Alpine alimentan la ilusión de dar un salto competitivo en 2026.

El argentino lo sabe: el desafío será enorme, pero las expectativas están sobre la mesa. Y esta vez, con fundamentos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine
Notas relacionadas
El emotivo mensaje que recibió Franco Colapinto tras cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1
La FIA reveló los costos de la Superlicencia: cuánto pagará Colapinto y el resto de los pilotos para correr en la F1 en 2026
El inesperado posteo de Franco Colapinto para despedir la temporada de la Fórmula 1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar